In Campania i crapuloni d'Italia: 615 euro al mese in cibo

Quanto spendono gli italiani per mangiare? La media è di 526 euro ma ci sono differenze sostanziali tra regione e regione. I più parsimoniosi a tavola sono i sardi. Ma attenzione perché ogni anno quasi 2 milioni di tonnellate di alimenti finiscono nella spazzatura

Al mangiare gaudeamus, al pagare suspiramus. Ma quanto spendono gli italiani per il cibo? Le regioni del Sud sono in cima alla classifica con la Campania medaglia d’oro, patria dei crapuloni di tutta Italia. Qui ogni cittadino spende in media 614 euro al mese per imbandire la propria tavola. Più parsimoniosi, almeno quando c’è da gozzovigliare, i sardi che chiudono la graduatoria con soli 415 euro. A voler fare una media, nelle case italiane si destinano mediamente 526 euro per il cibo, il 19% dell’intera spesa mensile, terza voce del budget dopo casa e bollette e affitti.

L’analisi della Coldiretti fa emergere però, soprattutto, le differenze tra regione e regione. Subito dopo la Campania, infatti, ecco la Sicilia, con una spesa media sostanzialmente equivalente, mentre sul terzo gradino del podio c’è il Friuli Venezia Giulia con 576 euro. Al quarto la Calabria (562 euro) che precede il Molise (555 euro), Marche (547 euro), Basilicata (542 euro), Abruzzo (541 euro), Lazio (538 euro) e Umbria (530 euro). Seguono rispettivamente Valle d’Aosta (529 euro), Veneto (518 euro), Trentino-Alto Adige (518 euro), Piemonte (513 euro), Lombardia (507 euro), Toscana (505 euro), Emilia-Romagna (501 euro), Liguria (477 euro), Puglia (464 euro) e la Sardegna, appunto,che chiude la classifica con 415 euro.

Ma quali sono i cibi preferiti? A mettere d’accordo i palati dell’intero stivale sono carne e salumi per cui gli italiani spendono mensilmente 111 euro, più di pasta, pizza, pane e cereali (83 euro) e della verdura con 69 euro.

Ma attenzione, perché se tanto di questo cibo finisce nei nostri stomaci una quantità tutt’altro che trascurabile viene gettata nella spazzatura. Basti pensare che ogni anno buttiamo quasi 1,8 miliardi di chili di cibo con pesanti riflessi sull’ambiente e sull’economia, oltre che dal punto di vista etico, considerate le difficoltà di molte famiglie a garantirsi un’alimentazione adeguata. È quanto emerge da una elaborazione Coldiretti su dati Waste Watcher 2024, diffusa in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione promossa dalla Fao. Il fenomeno dello spreco nelle case incide per oltre la metà sul totale del valore del cibo gettato, con le abitazioni che rappresentano la prima voce davanti alla grande distribuzione, all’industria e alle campagne.