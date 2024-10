Ambiente, in Piemonte 475 milioni fondi Fesr in 5 anni

"Il Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale, ha avuto un forte incremento: è passato da 181 milioni di euro per il periodo 2014-2022 a 475 milioni per il 2023-2027: questo ci permetterà di lavorare al meglio per la transizione ecologica, a favore di enti pubblici e aziende, per contribuire a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti". Lo ha sottolineato parlando oggi in Commissione l'assessore all'Ambiente del Piemonte Matteo Marnati, spiegando che 73 milioni saranno spesi per mitigare gli effetti dell'agricoltura sulla qualità dell'aria. Ci sono poi i fondi complementari al Pnrr: 29 milioni per l'acquisto di 100 mezzi entro il 2026 e 5,3 milioni per la sostituzione di mezzi commerciali inquinanti con veicoli green. La Regione inoltre, ha detto l'assessore, ha messo a disposizione 3,6 milioni per la sostituzione di stufe e caldaie a biomasse e 6 milioni di euro per favorire la mobilità sostenibile nelle città. In programma, misure su trasporti, efficientamento energetico, green community e idrogeno. Abbiamo già investito, ha detto Marnati, "158 milioni di euro, oltre a 36 milioni dal Ministero dell'Ambiente impiegati per l'acquisto di 168 nuovi pullman, 78 milioni per 488 nuovi autobus".