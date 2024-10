Anas, dopo interdittiva a Cogefa lavori proseguono

I lavori "urgenti e indifferibili" affidati alla Cogefa proseguiranno anche dopo l'interdittiva antimafia spiccata a carico dell'azienda. E' quanto si ricava da una nota dell'Anas che parla di "interlocuzioni con le istituzioni e la prefettura". "Si stanno facendo - è scritto - gli approfondimenti finalizzati a individuare quali siano gli interventi per cui sussista la necessità urgente di assicurare la prosecuzione degli accordi contrattuali in essere secondo le previsioni dell'articolo 32, comma 10 del decreto legge 90/2014". Il comunicato spiega che si è in via di eventuale definizione "il percorso che consenta il prosieguo dei lavori urgenti e indifferibili in carico all'appaltatore, nel rispetto del provvedimento di interdizione emesso dall'Autorità nei confronti dello stesso". L'interdittiva antimafia era stata notificata per effetto di un'inchiesta della Dda su presunte infiltrazioni in appalti nella provincia di Torino.