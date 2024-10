Giuli dà buca a Tolkien

Dicono che… per lui, abituato a viaggiare con la testa nell'ormai celebre Terra di Mezzo, sia stata una disdetta dover dare buca proprio all'autore assurto a icona della destra italiana. Eppure, complice a quanto pare una fastidiosa influenza, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato costretto a marcare visita in occasione della presentazione della mostra su Tolkien, alla Reggia di Venaria Reale dal 19 ottobre al 16 febbraio del prossimo anno per celebrare i settant’anni dalla pubblicazione del celebre “Signore degli anelli”. Un appuntamento che rappresenta un unicum in terra piemontese dopo gli 80mila visitatori raccolti a Roma.