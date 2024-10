INTERVISTA

Partita Stellantis, troppi falli e politica fuori gioco

La piazza di ieri ha dato voce alla pancia ora serve la testa e ognuno deve fare la sua parte. Il Governo deve mettere sul piatto incentivi e risorse sulle infrastrutture per le auto elettriche. Parla l'ex numero uno della Fim-Cisl Marco Bentivogli

Un settore in crisi, il gruppo che arranca, stabilimenti fermi e lavoratori sempre più spaventati e la politica mai così inconcludente. Ieri la piazza di Roma ha dato voce alla pancia, ora però serve la testa per superare lo stallo in corso, evitare che la crisi di Stellantis diventi irreversibile e soprattutto fare in modo che l’Italia non finisca ai margini di un impero industriale che ha le sue capitali altrove.

Marco Bentivogli, 54 anni, di cui quasi sette - dal 2014 al 2020 - a capo della Fim Cisl ha vissuto l’epopea Fiat-Fca dal fronte sindacale conducendo complesse trattative con Sergio Marchionne e con i vari governi che si sono succeduti. E oggi che il settore dell’auto attraversa una crisi globale quali sono le peculiarità del gruppo guidato da Tavares nel contesto mondiale? E perché arranca più di altri?

Tutte le transizioni necessitano di investimenti e soprattutto di strategie all’altezza. La crisi è generale. La competizione con le auto cinesi non si gioca ad armi pari: la Cina, infatti, ha una dotazione di risorse naturali (materie prime e materie critiche) che in Europa non c’è. Giganteschi sussidi dallo Stato. Nessun vincolo di rispetto delle normative su ambiente e diritti umani (in primis quelli sul lavoro). Nel mercato dell’auto europeo, l’unica quota che cresce sono le importazioni dalla Cina. Per quanto riguarda Stellantis, la fusione tra Psa e Fca non è stata paritaria e si è trasformata in un incorporazione in cui il gruppo, nonostante si sia preso il mercato statunitense, non ha saputo dare valore all’integrazione. Dopo la morte di Marchionne e il raffreddamento delle ipotesi di acquisizione di Gm, la strada migliore per Fca era Renault che il governo francese fece saltare. Con Stellantis, nel gestire le sovrapposizioni è evidente chi (e quali territori) sono stati favoriti. L’integrazione con Psa è stata giocata con un progressivo disimpegno di Exor. Tavares ha pensato che le piattaforme modulari di Psa fossero più importanti dell’innovazione complessiva e ha gettato alle ortiche competenze, tecnologie e Wcm.

Con Marchionne Fca è rimasta indietro nell’elettrico, ora Stellantis accelera e anzi si oppone a ogni ipotesi di proroga del blocco dei motori termici. Cosa è cambiato? Centra l’alleanza con Leapmotor?

Personalmente sono per confermare il blocco del 2035, quello che è assurdo è che si continuino a fissare traguardi senza costruire le strategie per arrivarci. Sacrificando competenze, tecnologie e occupazione ai traguardi non si arriva o si arriva in pochi. A quanto si è appreso la quota di Stellantis in LeapMotor è attorno al 20% che dovrebbe garantire un protagonismo in Leapmotor International di cui Stellantis dovrebbe avere il 51%. Se questo serve a eludere i dazi europei (tasse alle importazioni) e marchiare o al massimo assemblare i kit che arrivano dalla Cina è un po’ poco. La T01 l’utilitaria di LP sarà peraltro assemblata a Tichy nello stabilimento polacco di Stellantis. Come fa Byd in Ungheria. Quando Fiat ha comprato Chrysler ha acquisito mercati, tecnologie, prodotti e utili.

Il tracollo negli Usa è forse il principale problema di Stellantis oggi. Ma qual è la soluzione per uscire dal pantano?

I pessimi risultati di Stellantis in Us sono la controprova che c’è un problema di scelte manageriali. Non c’è solo il sindacato della Uaw sul piede di guerra. Anche gli azionisti hanno visto che qualcosa non va. Tavares è abituato a chiedere sussidi o a stressare la catena dei fornitori. Con 23 milioni all’anno di stipendio si può fare di meglio. Jeep e Ram sono marchi fortissimi ma non sono esenti da necessità di innovazione.

Forse davvero serve un campione europeo e quindi la fusione con Renault?

Una fusione con Renault, in questa fase sarebbe un “campione europeo” con molte sovrapposizioni e senza il segmento premium (oltre il segmento D per capirci). E per questo servirebbe un partner tedesco o capire che su Alfa Romeo e Maserati bisognava puntare davvero, come aveva fatto Marchionne. Spero che, a partire da questo, Tavares cambi marcia. L’unica auto prodotta in Italia che si vendeva bene è la ribattezzata “pandina”, realizzata a Pomigliano. La nuova Grande Panda si realizzerà nello stabilimento serbo di Kragujevac. La nuova Milano, che il ministro ha preteso cambiasse nome (ma non localizzazione produttiva), si produce sempre a TIchy in Polonia. L’unica conferma positiva è la 500 hybrid a Mirafiori.

C’è poi il dramma sociale, prima che industriale, della produzione in Italia. Gli obiettivi, in termini di auto prodotte, fissati da Urso, Tavares e tutti gli attori di questo teatrino sono lontanissimi. La piazza di ieri sensibilizza sul problema ma non dà risposte. E allora qual è la risposta per consentire a un grande player come Stellantis di continuare a produrre in Italia?

Prima di tutto, dopo la deludente audizione in Parlamento, Tavares deve tornare con novità migliori dalle organizzazioni sindacali. Se una vertenza industriale e aziendale si sposta solo sul versante politico, si deresponsabilizzano azienda e Governo insieme. Quest’ultimo se la cava con un po’ di incentivi e ammortizzatori sociali. Quando non esiste negoziato il conflitto lo deve riaprire. I metalmeccanici, con le mobilitazioni e le loro relazioni industriali migliori, sono sempre stati il terreno di soluzione dei problemi generati dalla politica. Pensare che la politica ci toglierà dai guai al momento non lo vedo nelle prospettive. Spero di sbagliarmi. Certo è che dal 2004 al 2018 le cose andarono bene perché ci furono accordi che garantivano affidabilità di chi si prendeva degli impegni.

Cosa ne pensa del dibattito sul secondo produttore?

Chiediamolo a chi fece di tutto affinché l’Alfa Romeo non finisse in mano a Ford per regalarla alla Fiat. Il secondo costruttore è una necessità vitale. Ma è tutto più difficile ora. Le cose, al momento meglio nel mercato spagnolo dove ci sono più costruttori e soprattutto una maggiore reattività della politica a risolvere i problemi. Costa troppo produrre le auto in Italia? Di sicuro non sarà colpa dei salari (che incidono poco sul costo del lavoro per unità di prodotto). Si apra un confronto vero e si trovino le soluzioni ai problemi veri. Centralizzare la gestione a Parigi e svuotare le relazioni industriali italiane non porterà lontano.

E infine, vista l’inconsistenza dei tavoli del ministro Urso, cosa può fare il Governo?

Serve una strategia degna di questo nome. I dazi vanno bene ma servono solo a guadagnare tempo. Prima cosa, ripensare gli ecosistemi territoriali dove è presente il settore e definire una visione a lungo termine che includa obiettivi chiari per l’elettrificazione, la digitalizzazione e la sostenibilità. Incentivare gli investimenti deve significare offrire incentivi fiscali e finanziamenti per la ricerca e sviluppo, sostenendo le aziende nell’innovazione e nella transizione energetica. Migliorare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e investire in tecnologie digitali che supportino la mobilità intelligente. Promuovere la transizione delle competenze con veri programmi di formazione e riqualificazione per i lavoratori, garantendo che le competenze del lavoro siano allineate alle esigenze future del settore. La motoristica (e il prossimo anno la catena di componentistica) sarà in grande difficoltà. Bisogna indirizzare e aiutare tutto il settore a cambiare pelle. Le ripetute fumate nere sulla produzione di batterie (l’ultima di Acc su Termoli) sono una brutta ipoteca sul futuro. Le batterie rappresentano il 40% del valore di un’auto elettrica. Il 70% delle quali è prodotto tra Cina e Corea del Sud. Stellantis è più affezionata ai motori endotermici Peugeot che ai nostri. Se neanche sulle batterie facciamo sul serio è un guaio. Il ministro e il governo complessivamente devono aprire una vera interlocuzione con Stellantis e al contempo esplorare nuove opportunità industriali vere per il nostro paese. Gli ultimi tre Governi non hanno toccato palla sulla partita.