Bucci, in Liguria serve un termovalorizzatore

"Ce la faremo a battere Orlando, ho avvertito più consenso durante questa campagna elettorale rispetto a quando sono diventato sindaco. Ma andiamo tutti a votare anche se siamo avanti. Voglio essere il sindaco della Liguria". Lo ha detto Marco Bucci durante un appuntamento elettorale in Piazza Ginocchio alla Spezia. Giornata iniziata con una visita al Miglio Blu, la zona dei cantieri dei grandi yacht e passata attraverso un incontro con il collegio dei geometri. Bucci ha sottolineato la necessità di avviare il cantiere del nuovo ospedale per cui propone un sistema come quello del "Ponte San Giorgio, con un commissario e project manager al cento per cento dedicato al progetto". Il candidato del centrodestra ha confermato l'intenzione di costruire un biodigestore a Saliceti ma parlando di rifiuti si è spinto anche oltre. "Serve un nuovo termovalorizzatore come a Parma o Torino". In merito alla pressione turistica sulle delicate Cinque Terre, Bucci crede sia "stupido parlare di overtourism, sarebbe come parlare di overstipendio. Chi non vorrebbe persone che portano risorse sul territorio?". Alla Spezia anche Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. "Abbiamo la serenità di chi ha cambiato la Liguria e di chi vuole continuare a farlo - ha detto il deputato -. Il centrodestra sta facendo molto per la sanità sia a livello nazionale che nei territori che amministra. Purtroppo decenni di sinistra hanno creato una sanità che spreca e non porta i risultati. Bucci ha avuto l'importante idea di far lavorare di più i macchinari nella sanità e poi il governo Meloni sta portando più risorse. Le infrastrutture sono fondamentali non sono per la Spezia, che può essere la capitale italiana della subacquea. Noi abbiamo l'intenzione di modernizzare il territorio, la sinistra invece non ha un programma".