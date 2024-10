"Torino non ti vuole", striscioni contro Salis davanti sede Avs

La scorsa sera a Torino sono stati affissi due striscioni contro l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis, che oggi sarà ospite del centro sociale Askatasuna, nel capoluogo piemontese, e domani al presidio No Tav di San Didero. "Ilaria Salis: Torino non ti vuole", recita lo striscione che è stato appeso fuori dalla sede cittadina di Sinistra ecologista-Alleanza Verdi Sinistra, mentre il secondo è un attacco anche al centro sociale, i cui alcuni militanti sono sotto processo per associazione a delinquere, che rientra in un progetto di legalizzazione del Comune di Torino: "Askatasuna-Salis: da antisistema a servi del sistema". I striscioni sono stati rivendicati del movimento di estrema destra Avanguardia.