Milano-Cortina: online aggiornamento costante opere piano

E' online la piattaforma che prevede l'aggiornamento costante del piano delle 100 opere per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Open Milano Cortina 2026 è online sul sito web di Società Infrastrutture Milano Cortina 2026. L'obiettivo è di assicurare a tutti i portatori di interesse la possibilità di accedere alle principali informazioni di ciascun intervento. I dati saranno scaricabili in formato aperto, aggiornati ogni 45 giorni e verranno integrati con i principali dati ambientali. Per ciascun progetto sono consultabili step procedurali e milestone, nomi degli appaltatori e dei subappaltatori.