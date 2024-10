Maltempo, resta chiusa al traffico statale Del Turchino a Ovada

Resta chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, della strada statale 456 "Del Turchino" in prossimità di Ovada in provincia di Alessandria, per la presenza di un palo Telecom pericolante al chilometro 69,600. Lo rende noto Anas, la società del gruppo Fs Italiane. Il palo è pericolante da venerdì, quando il territorio è stato colpito dal maltempo. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale, ma il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.