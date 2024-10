Avs, striscione contro Salis a Torino intimidazione grave

"Le intimidazioni dei neofascisti non ci spaventano e Torino, città antifascista, darà il benvenuto a Ilaria Salis, dopo averla largamente sostenuta nel corso della campagna elettorale". Lo affermano in una nota Marco Grimaldi, vicepresidente alla Camera di Avs, Sara Diena, capogruppo in comune a Torino di Sinistra Ecologista e Alice Ravinale, capogruppo in Regione Piemonte di Avs, dopo che la scorsa notte è stato appeso, davanti alla sede del partito, uno striscione contro la presenza a Torino Ilaria Salis. L'eurodeputata sarà ospite questa sera del centro sociale Askatasuna. Lo striscione è stato rivendicato dal gruppo di estrema destra Avanguardia. "Su come la città abbia valutato Ilaria, la sua vicenda e la proposta di Avs parlano i numeri, con l'11,7%, il dato più alto di Italia e di sempre raggiunto - dicono da Avs -. Tornando a chi ci minaccia, sappiamo chi sono, sappiamo come la pensano, non ci stupisce, purtroppo, il loro modo scomposto di attaccare le singole persone. Il problema è che questi piccoli gruppi di estrema destra si sentono più sicuri e liberi di agire sotto l'ala di un governo amico".