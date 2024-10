SACRO & PROFANO

Nel nome di Pellegrino, fronda progressista nella diocesi di Torino

Nella diatriba storica sulla chiusura del seminario di Rivoli l'altolà "all'ingordigia boariniana". La vecchia guardia pellegriniana che vuole gli onori dell'altare per il "vescovo rosso" punta su don Ceragioli. I "travestimenti" del parroco di Moncalieri

Qualche settimana orsono si è svolto sulle pagine del settimanale diocesano, La Voce e il Tempo, un garbato dibattito storiografico – di assoluto interesse – su una vicenda che, a sessant’anni di distanza, ancora divide gli animi e che è alla radice della crisi che l’episcopato del cardinale Michele Pellegrino – avvolto nel mito e nelle apologie – ha lasciato in eredità e che ebbe come conseguenza una emorragia di vocazioni e di abbandoni dalla quale la diocesi di Torino non si è mai più ripresa. Ha iniziato, con la sua consueta acribia, don Giuseppe Tuninetti, storico della Chiesa e autore di numerose pubblicazioni (tra le quali una poderosa storia dei seminari di Torino completamente ignorata), ripercorrendo i fatti che portarono alla chiusura del seminario di Rivoli nel 1972, a ventitré anni dalla sua apertura avvenuta nel 1949 ad opera del cardinale Maurilio Fossati. Appena arrivato in diocesi, nel 1965, monsignor Michele Pellegrino, congedò senza tanti complimenti e senza nemmeno attendere la fine dell’anno scolastico, monsignor Giuseppe Pautasso, l’amato e carismatico rettore. Fu un evento traumatico che avrebbe cambiato il volto del seminario, introducendo sperimentazioni e riforme generose (per alcuni utopiche) e avanzate, ma i cui risultati furono deludenti e determinarono la caduta delle vocazioni e pochi anni dopo la chiusura del seminario: segno, come scrisse don Renzo Savarino in un famoso e profetico saggio del 1994, della disfatta.

I numeri dicono tutto: nel 1966 i chierici liceali a Rivoli erano 218, con il trasferimento a Torino, nel 1972, crollarono a 33. Se poi si tiene conto degli abbandoni del ministero – tra cui quelli di coloro che furono mandati a studiare a Roma e a Lovanio dalla generosità del cardinale – si ha la spiegazione del vuoto di età media che, già vent’anni fa, caratterizzava il clero di Torino e che oggi presenta aspetti drammatici.

L’articolo di don Tuninetti, che coglie il punto, è impietoso ma realistico e se non addebita ai formatori – cosa che invece facciamo noi – il fallimento del rinnovamento conciliare, nemmeno lo elude e ne evidenzia limiti «di carattere antropologico e pedagogico che indebolirono l’opera educativa e lo stesso rinnovamento: una pedagogia (di ascendenza rousseauiana-marxista) che riteneva che cambiando l’ambiente, anche quello educativo, nelle strutture e nella organizzazione, la persona diventasse migliore, anche il prete del futuro. Si dimenticava, o si trascurava, la necessaria evangelica, conversione del cuore?». Concludendo con la controprova: «Pur convinto dei gravi limiti della formazione tridentina e postmodernista, nei seminari non vedo negli ultimi decenni figure di preti paragonabili a quelle splendide che abbiamo conosciuto, pur con residui della famigerata mentalità tridentina».

A don Tuninetti ha risposto, la settimana successiva, una paginata di interventi – segno che, a sessant’anni di distanza, il nervo del dopo concilio a Torino è ancora tutto scoperto – e che sono apparsi subito come le classiche excusationes non petitae (accusationes manifestae). Da buon sociologo, il venerando vescovo emerito di Aosta, monsignor Giuseppe Anfossi, ci ha rifilato una sua ricerca degli Anni Settanta, nonostante sia risaputo come egli sia stato – insieme a Guido Fiandino – uno degli ispiratori della rimozione di Pautasso, al quale ha pure dedicato una biografia. Ma ciò che più di tutti ha sorpreso è stato l’inserirsi nella controversia storica di don Ferruccio Ceragioli, ex rettore del seminario che, essendo nato nel 1964, all’epoca dei fatti aveva due anni. Con il pretesto di «custodire la memoria del cardinale Pellegrino», quasi che don Tuninetti l’avesse lesa, egli, citando Anfossi, enumera i limiti di Pautasso: «oltre alla timidezza, c’è in lui una certa predisposizione a lasciarsi guidare dalla simpatia e antipatia dovuta ad un enorme investimento affettivo messo nel suo compito di rettore; inoltre lo si deve accusare di una scelta di governo molto personale. A questa sono legati due limiti molto importanti. Il primo si manifestò nel contravvenire la norma secondo cui il rettore doveva avere come campo proprio di intervento educativo solo il foro esterno e cioè la proibizione di entrare nella vita spirituale dei seminaristi, compito questo affidato ai padri spirituali. Il secondo limite proveniente da quel modo personale di governare si è manifestato nel suo temere molto l’influenza educativa del corpo insegnante e quindi in una gestione dei rapporti volta ad indebolirla».

Ora, tutti hanno capito il messaggio – nemmeno poi tanto subliminale – lanciato dal pupillo del co-parroco della Crocetta. Basta infatti togliere il nome di Pautasso e mettere al suo posto quello del pater communis, don Sergio Boarino, e il gioco è fatto. Ma questo vale anche per l’attuale rettore. Un serio avviso ai naviganti – in puro stile fiandiniano – tanto per far sapere agli ingordi “boariniani” dal sorriso prestampato, che fra i candidati all’episcopato ci sarebbe anche lui, portato dalla vecchia guardia pellegriniana e che a novembre predicherà gli esercizi spirituali al clero di Napoli. Insomma, “l’ingordigia boariniana” potrebbe trovare a sinistra un serio ostacolo. La campagna è già partita e a riprova di quanto il povero Pellegrino continui dal Paradiso a essere strumentalizzato, qualche sprovveduto, preso da furore ideologico, ha proposto al neo-cardinale Roberto Repole di aggiungere all’esaltazione del vescovo della Camminare Insieme (che dura fin da quando era in vita e continui tutt’ora) anche la sua elevazione alla gloria degli altari. Le cause già introdotte di monsignor Giovanni Battista Pinardi (preconciliare) e del cardinale Anastasio Ballestrero (troppo spirituale) possono attendere.

***

Circola sul web una curiosa immagine, quella di un terzetto di persone ritratte di fronte a un supermercato che, con ogni evidenza, stanno partecipando ad una manifestazione, ci dicono per la pace. Il primo a sinistra con il microfono in mano parrebbe un esponente islamico, forse un imam; quello al centro, con la barba, è acconciato con una specie di caffetano a righe verticali – che a prima vista sembrerebbe un tallit rabbinico – e un cappello da commesso viaggiatore dei tempi andati. Questi ci viene segnalato come don Manuel Lunardi, parroco di Nostra Signore delle Vittorie a Moncalieri, già francescano minore, nato nel 1983 e ordinato nel 2015, noto per le sue stravaganze e per la sua pastorale naïve. Non solo il clergyman, ma anche l’abito civile è ormai superato, occorre sempre la mascherata.

***

Interessanti note liturgiche di don Paolo Tomatis, sempre in bilico tra il formale rispetto delle rubriche – usiamo di proposito questo termine che per i progressisti è sinonimo di oscurantismo – ma con una innata sporgenza verso la creatività da sviluppare in ogni occasione. Circa l’altare, egli ci dice, non deve essere un’opera d’arte ma «un’opera dell’arte» che è la liturgia. In tal senso si comprendono meglio i tavolacci da osteria o da macellaio, i cubi trasparenti o in plexiglass, i gianduiotti o le tazze di marmo rovesciate essendo l’altare «anagogico», cioè «capace di portare in alto». Quindi massima «modestia», evitando su di esso i «segni» – cioè croce e candelieri – che andrebbero a scapito «del valore simbolico dei quattro lati, simbolo dell’apertura ai quattro venti e ai quattro punti cardinali». Così il massimo liturgo depreca «il modello del cosiddetto “altare sarcofago” tornato in auge negli ultimi anni di celebrazioni vaticane, che permette la disposizione di candelabri e crocefisso sopra di esso» impedendo alla concezione dell’altare come «spazio» di affermarsi. Giusto il richiamo a non parlare di altare rivolto al popolo ma semmai di sacerdote e popolo che celebrano rivolti all’altare, vanno però obliterate «altre presenze» come il Crocifisso. Si nota qui una divergenza radicale di vedute con Benedetto XVI che scrisse come «la Croce sull’altare non è un impedimento alla visuale, bensì un comune punto di riferimento. È un’iconostasi che rimane aperta, non impedisce il reciproco mettersi in comunione, ma ne fa da mediatrice e tuttavia significa per tutti quell’immagine che concentra ed unifica i nostri sguardi. Oserei addirittura proporre la tesi che la Croce sull’altare non è ostacolo, ma condizione preliminare per la celebrazione versus populum. Con ciò diventerebbe anche nuovamente chiara la distinzione tra la liturgia della Parola e la preghiera eucaristica. Mentre nella prima si tratta di annuncio e quindi di un immediato rapporto reciproco, nella seconda si tratta di adorazione comunitaria in cui noi tutti continuiamo a stare sotto l’invito: Conversi ad Dominum, rivolgiamoci verso il Signore; convertiamoci al Signore!» Un ultimo strale è poi riservato da don Paolo al Messale, «libro di servizio, da non caricare di eccessiva importanza».

***

Il cerimoniere episcopale en titre, don Alexandru Rachiteanu, tratta invece della sede di chi presiede la Messa ricordando che, evitando ogni forma di trono, essa debba essere soprattutto sobria. Caratteristica che non possiede certo il seggiolone episcopale del duomo di Torino il quale, appena installato, venne subito battezzato «il trono del faraone». Il giovane levita ci ammannisce poi un saggio della sua scienza liturgica appresa a Santa Giustina: nella chiesa si distinguono quattro spazi liturgici: l’altare; attorno ad esso la sede del presidente, l’ambone della Parola e i posti per i fedeli. Come si vede, il Tabernacolo non è più compreso in quanto – con espressione terrificante – si deve parlare di semplice «riserva eucaristica» (tutto in lettere minuscole), un posto non troppo centrale dove, come nella tavola calda di guareschiana memoria, Nostro Signore sta nascosto in attesa di essere consumato, mai adorato. Tulerunt Dominum meum, et nescio, ubi posuerunt eum (Gv 20,13).

***

Rompendo gli indugi l’arcivescovo di Manaus, il cardinale brasiliano Ulrich Steiner, ha dichiarato, in una conferenza stampa, che egli «impone le mani» alle donne che battezzeranno le persone nella ragione amazzonica, affermando che «nella nostra realtà le donne esercitano già i ministeri diaconali».