Montaruli (FdI), Salis a Askatasuna un fatto gravissimo

"La presenza di Ilaria Salis ad Askatasuna non rappresenta la visita di un parlamentare europeo in un centro sociale qualunque, ma nella casa della violenza e dell'odio politico senza mai pentimento. È un fatto gravissimo, forse auspicato da chi voleva una sanatoria di quel posto, di certo dannoso per coloro che credono nel confronto e non nella violenza ideologica, usata come arma di ricatto nei confronti dello Stato. Ci auguriamo che tutte le forze politiche vogliano prendere le distanze dalle frange violente dell'estremismo autonomo, anziché rincorrerle e continuare a dare legittimità a chi aggredisce forze dell'ordine e mette a ferro e fuoco le nostre città, come avvenuto nelle scorse settimane. Invito Ilaria Salis a ripensare la propria presenza in quel luogo simbolo di prevaricazione: confermerebbe la sua adesione a frange estremiste palesemente alla ricerca dell'assalto alle istituzioni, mai pentite e per questo quanto mai pericolose". Lo dichiara il vicecapogruppo di FDI alla Camera Augusta Montaruli.