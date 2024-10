SANITÀ & POLITICA

Il Piemonte arruola due generali, vigileranno sui nuovi ospedali

L'assessore meloniano Riboldi, "capo politico della Sanità", costituisce un gruppo di prevenzione e contrasto all'illegalità. Oltre ai due ufficiali anche l'ex pm Rinaudo e il prefetto Dispenza. Missione: sovrintendere agli appalti. E la politica abdica al suo ruolo

“I quattro moschettieri della legalità”. Federico Riboldi lo presenta proprio così, rischiando l’involontaria evocazione di un Quartetto Cetra da tivù in bianco e nero, il gruppo prevenzione e contrasto all’illegalità di cui ha deciso di avvalersi in vista della ghiotta torta da quattro miliardi e mezzo rappresentata dalla costruzione dei nuovi undici ospedali in Piemonte che potrebbe far gola a chi non ha interessi propriamente cristallini.

Da Dumas a Tognazzi il salto è mortale e carpiato con avvitamento, ma l’assessore alla Sanità, meloniano di ferro, lo fa come nel cerchio di fuoco arrivando a spiegare che di fronte al suo invito, i quattro civil servant con stellette e no, hanno risposto, ma guarda un po’, “Presente!”. Vera o, assai presumibilmente, no che sia quella risposta in orbace, per prevenire infiltrazioni della malavita organizzata o anche solo del malaffare nell’edilizia sanitaria piemontese (forse) prossima (e si spera) ventura, il Fratello d’Italia soi disant “capo politico della sanità piemontese” surclassa gli avi politici che volevano i colonnelli e arruola ben due generali della riserva, oltre a un prefetto in pensione e un ex pm da trincea.

Franco Frasca, una brillante carriera dell’Arma tra lotta alle mafie e al terrorismo, insieme a lui Giovanni Mainolfi generale in pensione della Guardia di Finanza a un passo lo scorso anno per guidare l’Autorità per la laguna di Venezia, già comandante delle Fiamme Gialle in Veneto e, a quanto risulta, nel cda di una società di Vicenza, la Czeta con un cospicuo carnet di clienti pubblici (dal Comune di Padova fino ad Autostrade per l'Italia, dall’autostrada Brescia Padova fino a numerosi Comuni casertani) colpita da un’interdittiva antimafia della prefettura del capoluogo berico. Oltre ai due generali in pensione, Riboldi ha ingaggiato l’ex prefetto e già questore anche di Alessandria (la provincia dell’assessore) Filippo Dispenza, attuale commissario straordinario del Governo per Caivano e Antonio Rinaudo, il magistrato noto per le sue inchieste sul terrorismo e sulla galassia No Tav, già chiamato dalla Regione durante la pandemia Covid per coordinare tutta la parte legale dell’emergenza.

A parte le enunciazioni dell’assessore e, prima di lui, dello stesso governatore Alberto Cirio, il compito dei quattro esperti dovrà essere dettagliato e messo nero su bianco con protocolli anche con le prefetture, come precisato sia da Dispenza sia da Rinaudo, ma proprio da questa iniziativa un aspetto sembra emergere con una certa evidenza: l’ennesima manifestazione della politica di delegare un ruolo che dovrebbe esserle proprio, compreso quello della prevenzione di possibili infiltrazioni. Non solo. Pur, come è stato ribadito dagli stessi “consulenti”, non essendo questo comitato in contrasto con gli organi e gli enti preposti ai controlli, rimane difficile non intravedere in questa scelta politica una sorta di necessità di completare un sistema di anticorpi che, evidentemente, non si ritiene sufficiente. Tutto da scoprire, poi, il rapporto che i quattro dovranno avere, soprattutto, con il soggetto che appalterà i lavori e prima ancora indirà le gare per quasi tutti futuri ospedali, ovvero l’Inail. Di questo elenco non fa parte il progetto più grande, ovvero quello del Parco della Salute di Torino, già affidato a una società del Gruppo Dogliani, lo stesso gruppo che recentemente ha visto finire sotto inchiesta una sua azienda per presunte tangenti nell’ambito delle manutenzioni per conto dell’Anas. Il gruppo voluto da Cirio e Riboldi spulcerà anche le carte di questo appaltò già assegnato e terrà d’occhio le procedure, incominciando dai subappalti? Da quel che s’è capito, sì.