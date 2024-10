TRAVAGLI DEMOCRATICI

Nel mirino i riformisti (e Lo Russo) ma i seguaci di Schlein sono divisi

Dietro le continue richieste di congresso anticipato a Torino si nascondono le divisioni di una corrente composita e litigiosa. Un documento (non concordato) su Stellantis fa infuriare Pentenero e le picconate al segretario Mazzù continuano a cadere nel vuoto

Parlare a suocera perché nuora intenda si diceva una volta. E anche lo stillicidio di richieste, più o meno dirette, di un congresso per la Federazione di Torino, non sono solo un modo per logorare il segretario Pd Marcello Mazzù, ma soprattutto rappresentano le prime scaramucce di una guerriglia che presto metterà nel mirino direttamente il sindaco Stefano Lo Russo, la nuora appunto. Lui lo sa e lo sanno bene anche i suoi principali sostenitori che infatti hanno deciso di non rispondere e lasciar cadere nel vuoto le richieste che in questi giorni sono arrivate – con sfumature diverse – da autorevoli esponenti vicini a Elly Schlein come la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, la consigliera regionale Nadia Conticelli e, last but not least, la deputata Chiara Gribaudo che ieri, durante l’assemblea del partito piemontese, è tornata sull’argomento durante il suo intervento.

L’orizzonte è il 2027. Tra due anni e mezzo a Torino potrebbero svolgersi in contemporanea le elezioni politiche, le amministrative e – secondo voci sempre più insistenti – pure le regionali, s’è vero come è vero che un accordo tra Alberto Cirio e i vertici del centrodestra prevede la possibilità di un suo addio anticipato a Torino per volare diretto a Roma, con la prospettiva di un incarico in un ipotetico nuovo governo conservatore (sempre che Giorgia Meloni continui a vincere). Ed è per questo che la composita corrente Schlein vorrebbe oggi capitalizzare al massimo il consenso della segretaria all’interno del partito per prendersi anche le roccaforti bonacciniane che ancora resistono, a partire proprio da Torino. “L’apertura alla società civile”, la “rigenerazione del partito” sono solo i pretesti per aprire un dibattito che per il momento, però, resta chiuso.

La verità è che il Piemonte è tra le poche regioni rimaste impermeabili al verbo della segretaria multigender. Il segretario regionale Mimmo Rossi votò Stefano Bonaccini alle scorse primarie così come il numero uno della Federazione di Torino. Qui gli accoliti di Schlein sono stati tra i pochi a non avere in nessun modo capitalizzato la “rivoluzione” del 2023. Non governano il partito e hanno rapporti freddi con il sindaco del capoluogo. L’unico successo che possono annoverare – si fa per dire – è stato il boicottaggio della candidatura di Valle alle scorse regionali per gettare Gianna Pentenero allo sbaraglio e portare il Pd alla più sonora sconfitta subita in Piemonte da quando sono nate le regioni. Manovra simile a quella che alcuni starebbero mettendo in atto a Roma per evitare che Lo Russo possa ottenere la presidenza di Anci.

E così, giorno dopo giorno, il nervosismo aumenta anche per via delle frizioni che si registrano su quel fronte. Rossomando e Conticelli fanno gruppo a sé e hanno nell’ex ministro Andrea Orlando il proprio punto di riferimento nazionale. Gribaudo gioca in proprio rivendicando la primazia di un rapporto diretto (reale o millantato) con Schlein. Discorso ancora diverso vale per Chiara Foglietta, che proprio in virtù del suo ruolo nella giunta di Lo Russo, mantiene un atteggiamento dialogante con schleiniani e bonacciniani (nel senso che con gli uni parla male degli altri e viceversa). E se il senatore Andrea Giorgis sfrutta l'allure accademica per tenersi alla larga dalle contese ed evitare di doversi schierare (lui si guarda bene da chiedere congressi o rese dei conti), ancor più complessa è la collocazione della già citata Pentenero la quale, dopo aver rimuginato per lo scarso sostegno del partito alla sua campagna contro Cirio, periodicamente raffredda i rapporti con le amazzoni delle altre sotto-componenti.

Nell’assemblea di ieri la tensione è tornata a salire quando è stato depositato un ordine del giorno sulla crisi dell’auto e di Mirafiori dai parlamentari Gribaudo, Rossomando, Giorgis, Berruto e Fornaro, oltre al consigliere comunale di Torino Pierino Crema, nel quale tra le altre cose si richiede di “sostenere la transizione all’elettrico” e invocando atti in “consiglio regionale”. Un’invasione di campo per Pentenero che, non solo non ha firmato il documento, ma anzi se n’è risentita avendo lei stessa intenzione di intraprendere delle iniziative a Palazzo Lascaris – a partire dalla richiesta di un consiglio aperto sul caso Stellantis – che ora sembreranno a rimorchio di deputati e senatori “amici”. Non solo: anche la recente cena organizzata a sostegno di Andrea Orlando per le regionali in Liguria ha lasciato Pentenero con l’amaro in bocca: “Si fossero adoperati tanto anche per me” s’è lasciata sfuggire in un colloquio di qualche giorno fa. Microfratture che alla lunga potrebbero scomporsi in un’area sempre più in fibrillazione.