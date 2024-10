Uccise moglie a Solero, l'uomo tenta il suicidio in carcere

Giovanni Salamone, 61 anni, in carcere dal 16 ottobre perché accusato dell'omicidio, nella loro casa a Solero, della moglie 53enne Patrizia Russo, ha tentato di togliersi la vita nella casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria, ma gli agenti della penitenziaria l'hanno bloccato. La notizia viene riferita da fonti informate. Come ricostruito dall'Osapp, il detenuto - approfittando dell'assenza del compagno di cella per la doccia - con un cappio rudimentale, ricavato dalle lenzuola, ha tentato di togliersi la vita. Immediato l'intervento dei baschi blu. "Un intervento encomiabile - commenta Leo Beneduci, segretario generale del sindacato -. Nonostante la penuria di strumenti e organici, donne e uomini del corpo continuano a fare fino in fondo il proprio dovere con la massima professionalità".