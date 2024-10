Risparmi: giovani si affidano a Instagram e TikTok

Il 36% degli italiani, soprattutto i giovani si affida a mezzi come Instagram e TikTok per decidere dove allocare i propri risparmi. Nonostante il loro livello di alfabetizzazione finanziaria rimanga un fattore critico, il 38% di loro però ha iniziato a investire tra i 18 e i 29 anni. E' quanto emerge da una analisi della piattaforma di consulenza finanziaria indipendente Plannix (iscritta all’albo Ocf e Fintech Company nata nel 2022 a San Francisco). I social media hanno superato in questa fascia i giornali come principale fonte di informazione per chi investe, secondo l'analisi, un fenomeno che aumenta il rischio di prendere decisioni inconsapevoli o di cadere vittime di frodi finanziarie come schemi piramidali, phishing o cryptotruffe. Gli obiettivi di investimento però, secondo l'analisi, si concentrano sulla crescita del capitale, l'indipendenza finanziaria e l'educazione finanziaria, con un crescente interesse per strumenti come Etf, fondi comuni e criptovalute e verso il settore degli investimenti sostenibili. Di qui una guida al risparmio mirata con il principio base che ciò che conta non è il capitale iniziale, ma la costanza nel risparmiare mese dopo mese. Andrea Bosio, Customer Success Manager di Plannix: "Il giovane italiano vuole investire in modo autonomo, cercando piattaforme di trading che siano facili da usare e abbiano costi competitivi. Le sue decisioni di acquisto sono influenzate dagli influencer finanziari, ed è alla continua ricerca delle migliori opportunità d'investimento del momento. Nelle sue scelte finanziarie, è guidato dalla Fomo (Fear of Missing Out, paura e ansia sociale di essere esclusi da esperienze ed eventi) piuttosto che da un piano di investimento strutturato con obiettivi di lungo termine”.