Uxoricida tenta suicidio: legale, "dal carcere non ci informano"

"È assurdo, la prima persona a dover essere informata avrei dovuto essere io o il mio collega, per poi avvertire la famiglia. Invece ho appreso la notizia dai media. Lo stesso giudice nell'ordinanza aveva chiesto che Salamone fosse tenuto sotto controllo, vista la sua condizione di forte disagio. Questa, purtroppo invece, è la situazione delle nostre carceri". Così Elisabetta Angeleri, avvocata che difende, in pool con Gianfranco Foglino, Giovanni Salamone, 61 anni, in carcere dal 16 ottobre per l'omicidio della moglie 53enne Patrizia Russo. L'uomo nella prima serata di ieri ha tentato di togliersi la vita in cella. "Non sono riuscita ad avere informazioni certe, perché - prosegue Angeleri - l'agente di polizia penitenziaria con cui ho parlato ha continuato a ripetermi che non c'è il direttore e che di certe cose non si può parlare al telefono. Non mi è stato neanche confermato il ricovero in Psichiatria" e riferisce di essersi sentita dire: "Il suo cliente sta bene, venga domani per il colloquio. Nessuna informazione in più - sottolinea la legale - e nello specifico su quanto accaduto al mio cliente".