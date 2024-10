FASCE TRICOLORI

Anci, Lo Russo non getta la spugna. Senza accordo primarie nel Pd

La candidatura del napoletano Manfredi è incagliata: il Nord vuole un suo esponente. In attesa di capire le intenzioni della Schlein si fa largo l'ipotesi di una conta interna alla delegazione dem. Il precedente della sfida Emiliano-Delrio. Il Mahatma sindaco di Torino

Mahatma Lo Russo lavora sottotraccia. A dispetto dell’immagine ascetica che ultimamente vuole accreditare – “Avrò pure un brutto carattere ma a confronto di Sala e Bucci sono Gandhi”, confida ai suoi interlocutori – il sindaco di Torino non ha affatto rinunciato all’Anci. Anzi, di fronte all’impasse di una candidatura, quella di Gaetano Manfredi, incagliata nelle secche del Pd dove appartenenze correntizie e logiche geografiche sembrano rendere ardua una convergenza unitaria, l’inquilino di Palazzo civico è pronto alla conta. Se il partito – ancora largamente rappresentato nei municipi e, soprattutto, preponderante nella platea congressuale dei 700 delegati – cui spetta designare il successore di Antonio Decaro non riesce a esprimere un nome condiviso non c’è che un’unica soluzione: primarie interne alla delegazione dem.

Per quanto inusuale, finora la decisione è stata sempre assunta all’unanimità dopo un poco più che formale giro di consultazioni, dall’entourage di Stefano Lo Russo ricordano il precedente del 2011, quando alla vigilia del congresso di Brindisi il Pd si presentò spaccato tra Michele Emiliano, all’epoca sindaco di Bari, e Graziano Delrio, allora primo cittadino di Reggio Emilia. Le urne casalinghe premiarono quest’ultimo, che rilevò il testimone dal torinese Sergio Chiamparino per poi consegnarlo dopo solo tre anni a un altro torinese, Piero Fassino e diventare ministro nel governo Letta.

Il tempo stringe, le assise sono convocate dal 20 al 22 novembre proprio a Torino e Lo Russo non vuole lasciar nulla d’intentato: festeggiare l’incoronazione a “sindaco d’Italia” nella sua città, tirata a lustro e con un ricco carnet di appuntamenti per accogliere le delegazioni provenienti da ogni dove, non sarebbe solo una comprensibile soddisfazione ma di certo contribuirebbe a cementare la ricandidatura per un secondo mandato, nonostante le evidenti crepe che già si manifestano nel Pd. Da qui la chiamata alle armi di amici e sostenitori, da quelli più vicini (anzitutto i sindaci piemontesi) alla rete di amministratori riformisti e del Nord. Il milanese Beppe Sala, uscito obtorto collo dai giochi, supererà la sincera antipatia verso il collega d’oltre Ticino e punterà su di lui in nome di un’alleanza geografica? E nel posizionamento del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, kingmaker del Pd in Anci, prevarrà la comune ascendenza bonacciniana o la ragion di partito? Il lettiano Giacomo Possamai di Vicenza, altro interlocutore privilegiato di Lo Russo, tirerà la volata fino in fondo anche di fronte all’allettante prospettiva di diventare lui il candidato di mediazione?

Lo Russo, in ogni caso, è con questa doppia identità – politica e territoriale – che intende presentarsi all’eventuale consultazione contro Manfredi, non iscritto ma da ex ministro del governo Conte II, quello giallorosso, affine al campo largo ed espressione del Sud. Un tratto, quello dell’amministratore pragmatico e refrattario ai fumi ideologici, che sommato alla distanza dalla Capitale lo rendono gradito anche ad ampi settori del centrodestra. In primis al governatore Alberto Cirio che vedrebbe con la promozione in un ruolo nazionale del suo partner di coppia (istituzionale) rafforzare le sue trame romane. Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani si sta spendendo, come solo lui sa fare. Matteo Salvini dopo aver pronunciato un lontano endorsement per il sindaco di Napoli potrebbe pure cambiare idea, cosa peraltro non inusuale. Persino Giorgia Meloni non ha fatto mistero in alcuni conciliaboli della fiamma magica di preferirlo di gran lunga a Manfredi. Il problema è che il centrodestra ha poco peso e sembra già appagato dal pacchetto di presidenze regionali incassate. Quindi per arrivare a via dei Prefetti non resta che una sola strada: strappare la designazione da parte del Pd. “Un passo alla volta mi basta”, parola del Mahatma.