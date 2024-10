POLITICA & SANITÀ

Piemonte, Sanità in fiamme (gialle). Generale imprenditore e controllore

L'ingaggio dell'ex ufficiale della Finanza nel gruppo contro l'illegalità solleva perplessità e polemiche. Mainolfi è al vertice di una società che opera in ambito sanitario. L'assessore Riboldi: "Nessuna incompatibilità". Valle (Pd): "Fare chiarezza"

Legalità e opportunità. S’ingarbuglia tra la prima e la seconda quello che in poche ore è diventato un caso politico, tanto da tenere impegnati per tutta la domenica i protagonisti di questa vicenda, a partire dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

È lui che sabato, con tanto di conferenza stampa, annuncia e presenta il gruppo per la prevenzione e il contrasto all’illegalità cui affidare il compito di vigilare sulle procedure legate alla costruzione dei futuri undici ospedali del Piemonte, una partita da quattro miliardi e mezzo di euro. Quattro “civil servant” che l’assessore di Fratelli d’Italia ha scelto tra le ex alte sfere militari, della magistratura e della polizia. Insieme all’ex prefetto Filippo Dispenza, l’ex pm Antonio Rinaudo ci sono anche due generali in pensione: quello dei carabinieri Franco Frasca e quello della Guardia di Finanza Giovanni Mainolfi.

Quest’ultimo, come riportato dallo Spiffero, tra i vari incarichi dopo la cessazione del servizio nelle Fiamme Gialle, ricopre anche quello di presidente di una società, la Czeta di Vicenza con un cospicuo carnet di clienti pubblici (dal Comune di Padova fino ad Autostrade per l'Italia, dall’autostrada Brescia-Padova fino a numerosi Comuni casertani). La Czeta è stata colpita da un’interdittiva antimafia della prefettura del capoluogo berico. Tanto basta per far drizzare le antenne, cercare di capirne di più e chiedere conto di quella situazione potenzialmente imbarazzante. Che poi è quello che fa, in una nota, il consigliere regionale del Pd Daniele Valle, sostendo come “sia ora di rendere trasparenti i criteri con cui scegliamo questi consulenti, di stabilire quali costi comportino e quali compiti gli assegniamo, di definire con una discussione pubblica come ci mettiamo al riparo da evidenti questioni di opportunità e da eventuali conflitti di interesse, e infine – aggiunge l’esponente dem – di capire come si inseriscano nei rapporti tra l’ente Regione, i propri meccanismi di controllo interni e le altre istituzioni già deputate ai controlli, in primo luogo la magistratura ordinaria, quella contabile e le forze dell’ordine”.

Parole che, mentre la politica e l’alta dirigenza regionale passano la domenica tra telefonate e messaggi per uscire da una situazione di evidente preoccupazione e imbarazzo, suscitano la piccata reazione del generale in pensione, ma non certo ai giardinetti visto che tra i vari attuali ruoli ricopre pure quello di revisore dei conti di Veneto Sviluppo e, come si vedrà, anche un’altra presidenza. “La dichiarazione del consigliere Valle risulta strumentale e infondata”, scrive Mainolfi dopo aver lungamente elencato tutti i passaggi da cui si evince che nulla c’entra egli con l’interdittiva e che anzi “grazie alle iniziative frutto della mia professionalità la società ha potuto mantenere immutati i livelli occupazionali”. A parte il giudizio del tutto personale sulla strumentalità delle dichiarazioni del consigliere piddino, il generale nella sua lunga nota conferma un’ulteriore circostanza, quella potenzialmente più foriera di legittime perplessità legate appunto all’opportunità.

L’ex comandante della Fiamme Gialle del Veneto è, infatti, presidente di Entheos srl, una società con sede a Scandiano in provincia di Reggio Emilia attiva proprio nell’ambito della sanità, in particolare della telemedicina e teleassistenza. “Il generale Mainolfi accettando la nostra richiesta ha subito assicurato l’impegno da parte della società che presiede di non operare in Piemonte – spiega l’assessore – e per me questa è una garanzia più che sufficiente per sgombrare il campo da possibili incompatibilità o conflitti di interesse”.

Riboldi esclude inoltre che la scelta di Mainolfi si frutto di un’indicazione o un consiglio di Guido Crosetto, “assolutamente di questa vicenda non ho mai parlato con lui”. Ma perché in questa vicenda si sarebbe potuto affacciare il nome del ministro della Difesa e cofondatore con Giorgia Meloni del partito di Riboldi? In un articolo di un quotidiano, tempo fa, veniva citata una società quasi omonima, la Entheos Worldwide, attualmente in liquidazione, tra i cui soci figurava Alessandro Crosetto, il figlio del ministro. Quella società, spiegava il Crosetto senior, era nata “per esportare all’estero la piattaforma di telemedicina di una start-up che si chiama Entheos” e che è quella presieduta dal generale.

Esclusa l’origine politica della scelta, l’assessore la rivendica e la difende escludendo ogni possibile rischio anche solo di imbarazzi per via del fatto che uno degli esperti chiamati a vigilare sugli appalti dei nuovi ospedali sia al vertice di un’azienda privata che opera pur sempre nell’ambito della sanità. La legalità, quella che i quattro dovranno verificare e quella alla base del loro lavoro, è fuori discussione. Semmai resta la questione di opportunità, meno definita nei contorni anche per gli stessi massimi vertici della sanità piemontese (e pure della Regione stessa) tanto che ieri hanno passato la giornata a cercare di affrontare una questione che, evidentemente, così chiara non appariva.