Meteo ancora instabile, pioverà su tante regioni

Nonostante l'alta pressione stia cercando in qualche modo di avvolgere il bacino del Mediterraneo, essa risulta abbastanza debole e la sua influenza non sarà così evidente nelle prossime ore. Il maltempo, infatti, è destinato a tornare presto protagonista. Dopo un lunedì 21 ottobre che vedrà l'allerta meteo spostarsi all'estremo Sud, in particolare tra la Sicilia orientale e la Calabria, la giornata di martedì 22 ottobre si aprirà già con un progressivo indebolimento del campo di alta pressione che in questo inizio di settimana sta flebilmente interessando gran parte del Paese. Se all'estremo Sud la situazione andrà migliorando, grazie ad un allontanamento del vortice che ha imperversato nei giorni scorsi sull'Italia, il resto del Paese vedrà nuovamente una diffusa copertura nuvolosa, sempre più compatta col passare delle ore. Nel pomeriggio si registrerà poi un peggioramento più marcato: un fronte instabile risalirà infatti dal Sud, interessando in primis la Campania e le regioni centrali. Le precipitazioni, a carattere sparso, ci accompagneranno fino alle ore notturne, mentre sul resto della penisola persisterà una diffusa nuvolosità. La situazione evolverà verso uno scenario 'spaccato' in due per la giornata di mercoledì 23 ottobre: mentre il Sud beneficerà di un rafforzamento dell'alta pressione, con condizioni di bel tempo e temperature gradevoli, il resto dell'Italia dovrà fare i conti con una circolazione instabile. Le precipitazioni colpiranno soprattutto le regioni centrali, risultando irregolari, ma frequenti. Note più positive per il Nord che potrà godere di ampie schiarite e dunque di una pausa dal maltempo. Giovedì 24 ottobre proteggerà esclusivamente il Sud, dove il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso. La situazione risulterà invece ben più complessa al Centro e al Nordovest, dove le precipitazioni la faranno da padrone. Il Nordest, invece, nonostante un cielo costantemente coperto, ma il rischio di pioggia si manterrà più basso. Nel corso di venerdì 25 ottobre si registrerà un tentativo di recupero dell'alta pressione. Tuttavia, numerose precipitazioni continueranno ad interessare il Nordovest, l'Emilia, la Toscana e l'Umbria. Il resto del Centro vedrà una diminuzione delle piogge, mentre il Triveneto rimarrà sotto una coltre nuvolosa persistente. Proseguirà il bel tempo al Sud, con prevalenza di sole e temperature gradevoli, confermando una chiara dicotomia tra le regioni meridionali, ben protette dall'alta pressione e quelle centro-settentrionali, esposte continuamente ad infiltrazioni instabili. Anche il weekend ci proporrà verosimilmente scenari simili, ma vista la distanza in sede previsionale, saranno necessarie ulteriori conferme.