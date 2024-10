URNE VIRTUALI

Battiquorum per i referendum Cgil, soglia lontana anche in Piemonte

Benché superiore alla media italiana, finora solo il 41% dei piemontesi voterebbe alle consultazioni popolari sull’autonomia. Meglio, ma comunque ancora inferiore al 50% più uno, per i quesiti sulle tematiche del lavoro dov'è in gioco il superamento del Jobs Act: 48%

Il 48% dei piemontesi ha intenzione di andare a votare ai referendum sul lavoro, promossi dalla Cgil se la Corte di Cassazione darà il via libera. Il 41% a quello sull’autonomia. Emerge da un sondaggio promosso da YouTrend, che ha coinvolto mille piemontesi, effettuato nella prima settimana di settembre. Il sondaggio dice che quattro piemontesi su 10 hanno sentito parlare di autonomia differenziata, solo il 10% del referendum sul lavoro.

“Il 48% è un livello elevato, superiore all’affluenza alle elezioni politiche e non scontato. Tre elettori di centrosinistra su 4 andrebbero a votare per i referendum sul lavoro, ma anche il 48% del centrodestra. Il 77% voterebbe a favore dell’abrogazione delle norme che impediscono il reintegro sul posto del lavoro, il 66% per abrogare la legge su autonomia differenziata”, ha spiegato Lorenzo Pregliasco, direttore YouTrend. “Il 51% dei piemontesi dice che è prioritaria la difesa della sanità pubblica, a seguire la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’industria automobilistica, il precariato, le discriminazioni. Questo dimostra che è giusta la scelta dei temi della nostra iniziativa sindacale”, sottolinea Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte.

In Piemonte mancherebbe oggi il 2% al raggiungimento del quorum per i referendum sul lavoro. “In particolare, nella fascia di età under 50 andrebbe a votare quasi il 60%, mentre la percentuale è chiaramente più bassa tra chi è vicino all’età pensionabile. Questa volta non basterà dire di andare al mare”, aggiunge il sindacalista.