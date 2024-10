Cirio, tema della salute va sterilizzato rispetto alla politica

"Noi dovremmo sterilizzare il tema della salute rispetto alla politica intesa come politica partitica. Se non lo facciamo non ne usciamo: in tutte le Regioni d'Italia ci sono gli stessi problemi ma se si guarda la politica, dove governa uno è colpa dell'altro e viceversa, indipendentemente dal colore politico". Lo ha sottolineato il governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto oggi al Teatro Petruzzelli di Bari a un incontro sul tema della salute nell'ambito del Festival delle Regioni. "In tutte le Regioni d'Italia la sanità pubblica, che è una delle migliori del mondo - ha affermato Cirio - è al centro delle polemiche delle opposizioni contro chi governa, a prescindere da chi sia. Tutti abbiamo carenza di medici, con test d'ingresso a Medicina che ti chiedevano di sapere prima di entrare cose che avrebbe dovuto insegnarti l'Università. Il numero dei posti letto ospedalieri - ha aggiunto - si è ridotto in tutti gli ospedali d'Italia, sia quando governava la destra che quando governava la sinistra". "Allora questa sterilizzazione della sanità rispetto alla politica - ha osservato il governatore del Piemonte - la dobbiamo per rispetto verso i cittadini, perché siamo arrivati a oggi con la necessità di avere più medici - e per fortuna l'Università riapre i numeri - più posti letto - e il Covid ha aperto la coscienza europea che ha messo i soldi per farli, quindi facciamo i nuovi ospedali. A Torino quando un mese fa insieme al sindaco abbiamo assegnato la progettazione di un ospedale importante, abbiamo riscontrato che da 70 anni qui non si progettava un nuovo ospedale". "Ecco perché - ha ribadito Cirio - dovremmo sterilizzare la strumentalizzazione politica del tema salute: se non lo facciamo non ne usciamo".