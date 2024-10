Carceri: polizia penitenziaria, a Torino e Asti nuovi comandanti

Si è insediato oggi nel carcere di Torino il nuovo comandante di reparto della polizia penitenziaria: si tratta del primo dirigente Luca Morali. L'insediamento segue di pochi giorni quello del comandante del personale in servizio nella casa circondariale di Asti, il commissario capo Leonardo Colangelo. "Questo - afferma il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp - avviene a seguito delle nostre ripetute sollecitazioni. Ai nuovi comandanti auguriamo buon lavoro. Così come ci auguriamo che si provveda al più presto anche per le altre carceri del distretto: come Aosta, dove il comandante manca da ben otto anni, o Biella e Saluzzo, dove manca da quattro, o Ivrea, che ne è privo da tre. Tutto questo tenendo presente che fra dirigenti e dirigenti aggiunti il Corpo di polizia penitenziaria conta 234 unità".