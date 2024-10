I temi delle periferie illustrati alla commissione parlamentare

La riqualificazione di Porta Palazzo, le Case del Quartiere, il Piano di Inclusione sociale, la metro 2 e i diversi interventi legati ai fondi Pnrr ed europei. Sono alcuni dei temi presentati dall'amministrazione comunale torinese alla delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie nelle città metropolitane italiane che ha incontrato gli assessori alle Periferie e Progetti di rigenerazione urbana, Carlotta Salerno, all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni, e alla Legalità e Sicurezza, Marco Porcedda. "Per la nostra amministrazione - sottolinea l'assessora Salerno - è stata un'importante opportunità per rappresentare l'attuale situazione nelle periferie e i corposi investimenti in atto con i finanziamenti europei, molti dei quali già in cantiere in tutte le aree periferiche e con un'attenzione particolare alla zona nord della città. È stata una preziosa occasione di scambio - prosegue - e per sottolineare alle deputate e deputati presenti quali approcci a livello nazionale potrebbero supportarci nella messa a terra e nella prosecuzione delle azioni amministrative avviate. Crediamo fortemente - conclude Carlotta Salerno - che per una vera rigenerazione urbana la strada sia quella che stiamo percorrendo, un approccio integrato che unisca gli interventi materiali ad azioni di accompagnamento sociale e partecipato sul piano sociale". Fra i progetti illustrati alla Commissione, Urban Mirafiori Nord e Barriera di Milano, ToNite, AxTo e Co-City. Fra oggi e domani la delegazione sarà impegnata in alcuni sopralluoghi sul territorio, fra cui in piazza Bengasi, alla Piccola casa della divina provvidenza del Cottolengo, al Sermig, ai giardini Alimonda e all'Opera Salesiana Michele Rua.