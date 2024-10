Nasce Finergis, consorzio fidi che unisce artigiani e industriali

Nasce a nord Finergis il consorzio fidi che unisce artigiani a Neafidi di Confindustria. La nuova realtà a sostegno delle imprese sarà operativo dal primo gennaio 2025 sarà il primo Confidi vigilato da Banca d'Italia del Nord e fra i primi a livello nazionale. Con un attivo di 170 milioni, un patrimonio di 100 milioni, uno stock di garanzie di 400 milioni su 600 milioni di finanziamenti e 48.000 soci, Finergis si colloca nel panorama degli intermediari finanziari come uno dei principali operatori grazie ad una struttura di 60 dipendenti, una rete commerciale interna ed esterna formata da professionisti dedicati al dialogo con le imprese e oltre 30 sedi distribuite in Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Gli Indici di solidità patrimoniale e di solvibilità (CET11 e TCR stimato superiore al 45%) "pongono Finergis quale partner solido ed affidabile per le imprese associate, per il sistema finanziario e per le istituzioni pubbliche" rivendica il consorzio.