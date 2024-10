Binzoni (FdI), Fondo vita nascente e parto anonimo utili aiuti

Per la vicecapogruppo Fdi in Regione Alessandra Binzoni, "le difficoltà economiche sono certamente tra i freni più importanti alla sfida della genitorialità", e "il Fondo vita nascente, fortemente voluto dall'assessore Maurizio Marrone, rappresenta un prezioso aiuto per le mamme in difficoltà", insieme al parto in anonimato. "Dal 2023 in Piemonte - sottolinea Binzoni - è stato istituito il Fondo vita nascente che nel primo anno ha assistito 478 nuove madri. La bontà della misura - divenuta strutturale - e potenziata con lo stanziamento di un milione di euro per il 2024, dimostra come sia davvero possibile tutelare il diritto alla vita di ogni essere umano, aiutando concretamente una mamma in difficoltà insieme al suo bambino. Inoltre il fondo finanzia con 60 mila euro all'anno 4 progetti per il parto in anonimato, che vanno adeguatamente comunicati perché laddove le polemiche soffocano l'informazione si priva la donna del diritto a una scelta libera". "Lasciare il bambino in una 'culla per la vita' - rimarca - rappresenta un gesto d'amore ma deve essere extrema ratio. È sempre preferibile per la madre rivolgersi a una struttura sanitaria che garantisca la sua sicurezza e quella del neonato".