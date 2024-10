LA SACRA RUOTA

Auto, nuova frenata in Europa. Stellantis inchiodata: -26%

Immatricolazioni giù a settembre del 4%. Il gruppo guidato dal ceo Tavares fa peggio e cala anche rispetto allo stesso mese del 2023. Ora la quota di mercato è scesa dal 17,2% al 13,3%. Le ibride superano per la prima volta le vendite delle vetture a benzina

Le vendite di auto in Europa, a settembre, hanno registrato un calo notevole. Rispetto allo stesso periodo del 2023, le immatricolazioni sono state 1.118.083, con una diminuzione del 4,2%. A confermarlo sono i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei, prendendo in considerazione i numeri relativi alle vendite in Ue, Efta e Regno Unito. In un contesto già poco roseo, Stellantis ha addirittura venduto, nel mese di settembre 2024, il 26% in meno rispetto all’anno scorso: cioè 148.306 vetture.

Ancora secondo i dati di Acea, nei primi nove mesi dell'anno nell’Europa Occidentale sono state immatricolate 9.779.605 vetture, registrando una crescita dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda la casa automobilistica italo-francese, da gennaio a settembre 2024 sono state vendute 1.550.43 auto, in calo del 6% sull’analogo periodo dell'anno precedente. La quota di mercato è pari al 15,9&, contro il 17% del 2023. Come specifica il Centro Studi Promotor, dopo il calo del 16,5% di agosto, il mercato ha registrato un discreto recupero grazie alle politiche di incentivi alle auto elettriche in Regno Unito (+1%) e in Spagna (+6,3%). A registrare i risultati peggiori sono stati Francia (-11,1%), Italia (-10,7%) e Germania (-7%).

Tra le tipologie di vetture, da segnalare che le auto ibride superano per la prima volta nelle vendite in Europa quelle a benzina, raggiungendo il 32,8% del mercato a settembre contro il 29,8% di quelle a benzina. Le vendite di questi modelli (con motore a benzina e piccola batteria elettrica che non si può collegare), che rimangono molto più economici dei modelli elettrici, sono aumentate in media del 12,5%, ma sono esplose soprattutto in Francia e Spagna. Per quanto riguarda le elettriche, dopo mesi di calo le loro vendite sono rimbalzate a settembre in Europa, ma rimangono lontane dai livelli attesi. A settembre le elettriche hanno rappresentato il 17,3% delle vendite di auto nuove in Europa (+9,8% su base annua), rispetto al 14,8% di settembre 2023. Sono aumentate in particolare in Germania, dove le immatricolazioni erano crollate dalla fine degli acquisti bonus a fine 2023, ma anche in Belgio, Italia e Spagna. Diversi mesi deboli, però, hanno ostacolato i meccanismi di questa transizione elettrica tanto attesa dal settore: le vendite elettriche da inizio anno sono inferiori del 5,8% rispetto a quelle dei primi 9 mesi del 2023.