Uncem, per proroghe idroelettrico Comuni montani non ai margini

"Nella fase di rinnovo, con progora o gare, delle concessioni idroelettriche delle piccole e grandi derivazioni, i Comuni e le Unioni o Comunità montane non possono essere tenute ai margini. L'ho detto all'Assemblea di Federbim ribadendo che l'Uncem s'impegna per una azione piena degli enti locali della montagna, a vantaggio delle comunità". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale dell'Unione italiana Comuni, comunità e enti montani. "Tutto il percorso - aggiunge - si deve inserire nel lavoro per dire come il Paese è al 100% nelle energie rinnovabili, con una azione forte che faccia ripartire gli investimenti delle imprese, non solo sull'idroelettrico. Le pale eoliche di comunità, ad esempio, sono risposta alla colonizzazione dei territori, che dobbiamo evitare con la forza dei Comuni uniti. Divisi siamo attaccabili da chi vuole prendere acqua, forza di gravità, foreste, beni climatici e ambientali. La crisi energetica è un pezzo della crisi ecologica e climatica, intrecciata con la crisi demografica. Si risponde con la sinergia forte degli enti locali. Anche per introdurre finalmente una remunerazione di tutti i servizi ecosistemici-ambientali che la montagna eroga. Acqua per scopi idroelettrici in primis, ma anche acqua per scopi idropotabili. Tutte le Regioni devono copiare il modello piemontese, con una percentuale della tariffa pagata dai cittadini per il ciclo idrico integrato, che va annualmente ai territori montani per prevenzione del dissesto e tutela delle fonti. Questo è il percorso analogo a quello virtuoso introdotto nel 1953 dalla legge 959 sui sovracanoni idroelettrici. Politica vincente e virtuosa".