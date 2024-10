A pmi e imprese sociali Torino 2,4 milioni per transizione green

La Giunta comunale di Torino ha approvato, nell'ambito del Pn Metro plus sud '21-'27, l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno delle pmi innovative e imprese sociali con meno di 250 dipendenti, per progetti finalizzati alla transizione green dei processi produttivi, dei servizi erogati e dell'organizzazione del lavoro. Nello specifico la Città erogherà contributi a fondo perduto da 15mila a 70mila euro, a copertura del 60% dell'investimento ammesso a finanziamento, per un totale di circa 2,4 milioni coperti da fondi europei. Alle imprese sociali sarà destinato almeno il 20% delle risorse. "Crediamo fortemente - dice la vicesindaca Michela Favaro - che lo sviluppo sostenibile della nostra città sia strettamente legato agli investimenti innovativi realizzati dalle imprese del territorio, e che la loro competitività rappresenti una leva fondamentale per il rafforzamento del tessuto economico e sociale urbano, soprattutto quando si integra con processi di rigenerazione del contesto cittadino. L'approvazione dei contributi a sostegno delle piccole e medie imprese apre oggi nuove prospettive di crescita e sviluppo per il nostro territorio, promuovendo un futuro più sostenibile e dinamico".