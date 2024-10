La fiaccola delle Universiadi di Torino accolta a Losanna

La "Guarini", la fiaccola dei Giochi mondiali universitari invernali di Torino 2025, ha concluso la prima fase del suo tour, arrivando all'ultima tappa internazionale nella città olimpica per definizione e sede della Fisu, Losanna. "Dopo avere portato la torcia per le strade di Torino subito dopo la sua accensione in occasione della Giornata internazionale dello sport universitario, è una sensazione fantastica tenerla di nuovo, questa volta a Losanna, dove la Fisu vive e respira", ha detto il presidente della federazione, Leonz Eder, mentre il presidente del Comitato Torino 2025, Alessandro Sciretti, ha sottolineato che "il tour non poteva che concludere qui il suo viaggio internazionale, nella città simbolo dello sport e del sapere". Concepito all'insegna della sostenibilità, il protocollo del World University Games Flame Relay, il viaggio della fiaccola, si sviluppa in tre fasi, internazionale, nazionale e piemontese, con tappe in campus universitari e luoghi di interesse culturale e turistico. A novembre, la 'Guarini' tornerà in Italia con le tappe di Trento, Milano, Caivano e Salerno, e si svolgerà anche il Piemonte Tour, con 8 tappe nelle principali sedi degli atenei piemontesi. A dicembre, toccherà infine ai comuni ospitanti i Giochi accogliere la fiaccola, che il 13 gennaio tornerà a Torino per la cerimonia di inaugurazione.