Torino tra i 100 migliori ecosistemi emergenti per start up

Torino è tra i cento migliori ecosistemi emergenti per le startup a livello mondiale. Lo attesta il Global Startup Ecosystem Report 2024 di Startup Genome, dal quale emerge che tra il 2021 e il 2023 l'ecosistema formato dalle startup con sede nel capoluogo piemontese e dalle aziende del territorio a loro collegate ha generato un valore complessivo di 2,9 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo medio del 122%, numeri che inseriscono Torino fra i Top 40 European Ecosystem in Performance e in Funding. "La crescita dell'ecosistema torinese è il risultato di un lungo percorso che ha coinvolto numerosi attori, tra cui Intesa Sanpaolo, che ha scelto di realizzare qui il proprio centro di competenza dedicato all'innovazione di frontiera - dice Viviana Bacigalupo, dg di Intesa Sanpaolo Innovation Center -. In uno scenario globale in continua e rapida evoluzione, solo l'innovazione e le tecnologie di frontiera possono accelerare la risoluzione dei problemi globali e Torino ha le potenzialità per contribuire in modo rilevante a vincere diverse sfide". "La collaborazione strategica con partner locali e internazionali, tra cui Startup Genome, sta contribuendo a rendere Torino una destinazione sempre più attrattiva per startup, investitori e istituzioni", aggiunge il segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi, a cui fa eco l'assessora comunale all'Innovazione, Chiara Foglietta che conferma, "Torino è sempre più attrattiva per le imprese e il mondo della ricerca, il nostro ecosistema è solido e in crescita e lo dimostrano anche i risultati ottenuti nel Global Startup Ecosystem Report di Startup Genome".