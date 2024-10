RETROSCENA

Meloni "divide" le Regioni, salta l'intesa sulla manovra

Fedriga getta la spugna: "Serve l'unanimità della Conferenza e certe posizioni non riusciamo a conciliarle". L'aplomb sabaudo di Cirio si scontra con le divergenze politiche. Emiliano: "È un bilancio lacrime e sangue non potevamo certo avallarlo"

Dopo svariate riunioni finite a notte fonda, la convergenza dei governatori sulla manovra è ormai una chimera. Al punto che il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che fino a ieri sperava in una sintesi, getta la spugna: “Non credo ci sarà l’intesa perché serve l’unanimità, e certe posizioni non riusciamo a conciliarle”. Anche Alberto Cirio che in mattinata aveva mostrato un seppur cauto ottimismo – “Sono stati fatti dei passi avanti, perché rispetto alla prima ipotesi del Governo si sono già ottenuti importanti punti di confronto che hanno migliorato, per noi Regioni, la situazione complessiva” – si è dovuto arrendere e prendere atto della situazione.

Si è da poco conclusa la tre giorni del Festival delle Regioni a Bari, dove la premier Giorgia Meloni ha inviato un messaggio invitando tutti a “ragionare e ad agire come una squadra” perché “si vince e si perde insieme”. Ma sulla legge di bilancio le posizioni sono troppo distanti. Anche se “la maggioranza delle Regioni ha dato assenso all’accordo”, precisa Fedriga, serve “l’unanimità” e “ci sono più punti” su cui i governatori hanno visioni differenti. “In particolare, c’è la questione degli acconti – sottolinea Fedriga, che guida il Friuli-Venezia Giulia –. Però, come ho avuto modo di sottolineare, le regole europee prevedono il tetto di spesa che ammazzerebbe le Regioni”. Di cosa si tratta è presto detto: “Per essere chiari con i cittadini – evidenzia – tu non puoi spendere più di un tot anche se hai le risorse, mentre gli accantonamenti vanno ad incidere molto meno sulla disponibilità della Regione, per un quarto rispetto al tetto di spesa. Questo – aggiunge – vuol dire avere più possibilità di dare risposte ai cittadini. Dopodiché, in un contesto in cui tutti stanno facendo degli sforzi, penso alla riduzione del budget dei ministeri, è chiaro che ognuno deve mettere il suo mattoncino per la casa comune che è l’Italia”.

Arrivando al teatro Piccinni, per i lavori della giornata conclusiva del Festival, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è andato all’attacco della manovra e della presidente del Consiglio che non ha potuto essere presente all’evento. “Ho l’impressione che la premier Meloni ha evitato di venire qui fisicamente perché avrebbe dovuto rispondere alle domande sulle sue scelte politiche sulla legge di bilancio – ha detto Emiliano –. Invece, siccome è un dramma, in questo momento non sa ancora esattamente cosa deve dire agli italiani. Ho capito che ha questa necessità di riflettere su questa catastrofe economico-finanziaria che deve gestire”. “Sinceramente – ha concluso il governatore pugliese – questo era il momento di venire a guardare in faccia governatori, sindaci e cittadini e dire le cose come stanno. Questa è una manovra lacrime e sangue e non potevamo certo avallarla”.

Sul fatto se ci sia una differenza tra le regioni governate dal centrosinistra e quelle governate dal centrodestra, Cirio ha cercato di minimizzare le divisioni: “Io sono sabaudo, per me le istituzioni vengono prima, per cui non credo che ci sia, anzi la Conferenza da sempre, ma questo non solo adesso, ha lavorato facendo prevalere davvero quel senso di unità istituzionale che ha ricamato ieri il presidente Mattarella e di cui noi siamo convinti perché è la vera forza della Conferenza”.