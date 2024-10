POLITICA & GIUSTIZIA

Via libera alla caccia in Piemonte, vietata solo per 4 uccelli

Il Tar non blocca le doppiette con l'eccezione di moretta, pernice bianca, coturnice e fagiano. Il tribunale si pronuncerà nel merito del ricorso nell’udienza in calendario il 19 novembre. Cacciatori e ambientalisti soddisfatti a metà

Il Tar non blocca la caccia in Piemonte, tranne che per quattro specie volatili alpine a rischio, cioè moretta, pernice bianca, coturnice e fagiano. Questa la decisione arrivata nel tardo pomeriggio di ieri dal Tribunale amministrativo regionale sulla richiesta di sospensione dell’attività venatoria chiesta dalle associazioni ambientaliste Oipa, Leal e Pro Natura. Già a inizio ottobre, i giudici amministrativi avevano accolto una prima istanza cautelare, ma riferita solo alle quattro specie di volatili a rischio. Il tribunale si pronuncerà nel merito del ricorso nell’udienza in calendario il 19 novembre.

Intanto la caccia da domani potrà ricominciare regolarmente per tutte le specie escluse le quattro a rischio. Le varie parti in causa hanno commentato positivamente l’esito del Tar, ovviamente con accenti diversi. Per le associazioni anticaccia, oltre alla tutela della fauna alpina tipica, il Tar sancisce la fondatezza del ricorso sulla mancanza di un piano faunistico regionale. La Regione Piemonte sottolinea la rapidità di decisione del tribunale, che garantisce certezze ai cacciatori. Federcaccia, infine, annuncia una memoria che sostiene l’inammissibilità del ricorso ambientalista, che sarebbe “tardivo”.