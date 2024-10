Pro Vita Famiglia, mozione su Culle per la Vita segno di civiltà

"Le Culle per la Vita sono un'iniziativa di civiltà e altrettanto fondamentale è che tutti i cittadini siano correttamente informati sulle Culle presenti sul territorio, sul loro funzionamento e sui servizi annessi garantiti come il pronto soccorso neonatale e i presidi attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ci congratuliamo con chi ha presentato e votato l'ordine del giorno che ha impegnato il presidente e la giunta regionale a programmare sul territorio piemontese una capillare campagna di informazione, che coinvolge anche i Comuni". Lo afferma in una nota Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita, in merito all'ordine del giorno sulle 'Culle per la Vita', votato in consiglio regionale del Piemonte e presentato da Silvio Magliano, presidente della Lista Civica Cirio Presidente. "È giusto che le donne conoscano alternative concrete all'aborto procurato e all'infanticidio. Quando infatti per una madre è impossibile farsi carico della crescita del figlio, le Culle per la Vita, così come il parto in anonimato, le restituisce la libertà di custodirlo fino alla nascita, senza che questo possa significare per lei un sacrificio da accollarsi in solitudine, e di donare al figlio la vita", conclude Ruiu.