Est Sesia, 9 milioni per la manutenzione del territorio risicolo

Oltre 9 milioni di euro di investimenti per opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e urgenti nel Novarese e del Pavese, nel territorio risicolo considerato tra i più importanti d'Europa. Questo il bilancio del consorzio di bonifica Est Sesia che nel 2024 ha realizzato dieci interventi per migliorare i canali e le rogge che alimentano l'agricoltura nel territorio, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e i danni causati dagli eventi metereologici estremi. "Nel biennio 2023-2024 il Consorzio ha avviato opere per 20 milioni di euro, interamente finanziati, che diventano circa 90 guardando al 2025 - spiega Mario Fossati, direttore Generale di Est Sesia - Abbiamo sbloccato ben 14 milioni di euro di crediti con il Ministero dell'Economia e Finanze, bloccati a causa dei sequestri e delle disposizioni della magistratura, di cui 2 milioni di crediti già incassati e i restanti 12 destinati alla realizzazione di due centraline idroelettriche, di cui una già appaltata e la seconda che andrà in appalto entro fine anno. Stiamo anche recuperando crediti con il Ministero delle Politiche Agricole risalenti agli anni dal 2007 al 2019". Est Sesia opera su un territorio di 330mila ettari distribuiti su 5 province e 254 Comuni tra Piemonte e Lombardia, dove si produce il 90% del riso italiano. Il valore delle opere realizzate nel 2024 è pari a 9.146.799 euro, che diventano quasi 14 milioni considerando gli ultimi due appalti consegnati a fine 2023.