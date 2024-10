Imprenditore russo arrestato dai carabinieri nel Torinese

Un imprenditore russo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chivasso per evasione fiscale. L'arresto è avvenuto mentre l'uomo, residente in Francia, si trovava al castello di Casalborgone, nel Torinese. A suo carico un mandato d'arresto del tribunale di Lione per reati fiscali commessi in Russia tra febbraio e novembre del 2016. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Ivrea in attesa che il tribunale di Torino decida in merito alla sua estradizione.