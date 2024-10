Gabusi, priorità su opere pubbliche in accordo con province

"Il finanziamento della progettazione di opere viene stabilito in base alle priorità individuate con le province" ha spiegato l'assessore Marco Gabusi nel corso dell'informativa sul programma di lavoro delle opere pubbliche in seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava. L'assessore ha illustrato il "finanziamento delle opere di livello inferiore, ma altrettanto importanti come Tav e Terzo valico che ci danno una centralità a livello continentale". Tra le opere segnalate dall'assessore: la Lombardore - Front, il collegamento Sudovest di Asti, la Novara-Vercelli e il terzo ponte sul Tanaro ad Alba. "Il nostro metodo - ha aggiunto Gabusi - prevede l'aggiornamento delle priorità con le province a inizio 2025". Diversi gli interventi, oltre a quello dello stesso presidente Fava, per richiedere chiarimenti sulle opere dei diversi territori da parte dei consiglieri Alberto Avetta e Nadia Conticelli (Pd), Carlo Riva Vercellotti (Fdi), Pasquale Coluccio (M5s) e Gianna Gancia (Lega).