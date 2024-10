SANITÀ

Liste di attesa, non basta un decreto: 70 milioni di prescrizioni in Piemonte

Poche le possibilità che le misure del Governo possano agire sulla principale emergenza sanitaria. Più aumentano le prestazioni, più crescono le richieste. La relazione di Gimbe. Il sistema piemontese ha erogato 8 milioni di visite ed esami in più rispetto al 2019

“Aumentare le risorse senza riforme sul fronte delle liste d’attesa rischia di alimentare sprechi e inefficienze”. La conclusione cui giunge la Fondazione Gimbe dopo aver analizzato il disegno di legge sulle prestazioni sanitarie suona come l’ennesimo campanello d’allarme di fronte a misure che, al di là delle enunciazioni e delle buone intenzioni, non hanno ancora prodotto risultati tangibili.

L’analisi conferma ulteriormente la necessità di un approccio diverso allo spinoso tema dell’appropriatezza delle prescrizioni mediche. “I tempi di attesa – rileva la fondazione presieduta da Nino Cartabellotta – aumentano a causa dello squilibrio tra l'offerta e la domanda di prestazioni sanitarie, che non sempre, tuttavia, soddisfa reali bisogni di salute. Infatti, una quota di esami diagnostici e visite specialistiche è inappropriata e la loro esecuzione non apporta alcun beneficio in termini di salute e contribuisce ad ingolfare il sistema, lasciando indietro i pazienti più gravi.

Eppure nonostante questa sia ormai un’evidenza, la cui necessità di riforma viene sempre più spesso riaffermata anche dai vertici tecnici dei sistemi sanitari regionali, “le misure previste dal disegno di legge, sulla scia del decreto liste d’attesa, oltre a potenziare gli strumenti di governance centrale, prevedono solo di inseguire la domanda, aumentando l’offerta”.

La conferma di questo circolo vizioso non vede eccezioni da Nord a Sud e nello stesso Piemonte, dove la riduzione dei tempi di attesa è la priorità assoluta ormai da alcuni anni, anche di dati più recenti attestano come a fronte di un notevole aumento di prestazioni i tempi non si riducano o ciò avvenga in maniera ancora troppo lontana da quelli fissati nelle prescrizioni. Numeri che parlano chiaro quelli riferiti alle prestazioni ambulatoriali, ovvero la voci principale delle liste d’attesa. Nel primo semestre del 2019 sono state erogati 32.150.055, poi superata la lunga emergenza Covid, nel 2023 si è saliti a 34.463.201 per arrivare nei primi sei mesi di quest’anno a 35.920.622. A fine anno, presumibilmente, la sanità piemontese avrà erogato circa due milioni in più di prestazioni rispetto al 2023, senza per questo aver inciso nella maniera attesa sui tempi. Certo non è l’unica causa di questo insopportabile disagio per i pazienti, ma l’aumento delle prescrizioni all’aumentare della loro erogazione resta uno dei problemi da risolvere, pur per nulla facile da affrontare. Circa il 70% delle prescrizioni è fatta dai medici di medicina generale, mentre il restante 30% dagli specialisti, ma in questa ripartizione sfugge dalla tracciatura degli uffici regionali tutto ciò che viene prescritto dai medici in libera professione, spesso ridondanti con le altre e che si ribaltano altrettanto spesso sulle prescrizioni dei medici di famiglia, passaggio obbligato per usufruire del sistema sanitario nazionale.

Guardando ai dati appena citati, è difficile dar torto a chi osserva come nel caso in cui le prescrizioni fossero rimaste quelle del 2019 o anche un po’ superiori visti l’accumulo durante la pandemia, a fronte dell’aumento delle prestazioni le liste di attesa sarebbero quasi azzerate. Se poi si aggiunge che proprio nel decreto liste d’attesa ogni professionista che opera anche in libera professione deve, o meglio dovrebbe, bilanciare in base a rigidi parametri la sua attività istituzionale con quella in intramoenia e tutto ciò deve essere sotto costante controllo da parte dei vertici delle Asl, ecco che probabilmente qualche passo in avanti in più verso la riduzione dei tempi lo si potrebbe fare.

Proprio sull’intramoenia, cosiddetta allargata, ovvero la libera professione che i medici dipendenti esercitano non all’interno della struttura pubblica come previsto dalla legge, bensì in ambulatori o centri privati in virtù di una deroga sempre più abusata, è di questi giorni la richiesta delle associazioni della sanità privata di un incontro con l’assessore. “Tutti noi stiamo sperimentando la complessità di un quadro normativo che non abbiamo avuto l’opportunità di contribuire a definire, essendo stati volontariamente esclusi dai tavoli tecnici” scrivono i vertici di Aiop, Gruppo Sanità dell’Unione industriali di Torino, Confindustria Piemonte, Anisap, Grisp e Meta. Le sigle di rappresentanza del privato non accreditato (il solo dove è esercitabile l’intramoenia allargata) evidenziano “il proliferare di norme e regolamenti non sostenibili e molto difformi tra le aziende sanitarie”, aprendo un ulteriore questione che si intreccia tra una pratica come quella delle visite a pagamento e una regolamentazione diversa da un’azienda sanitaria all’altra che, certo, non agevola la soluzione di un problema che continua a ricadere sui pazienti. Sia che essi aspettino, sia che mettano mano al portafogli.