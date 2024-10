Assemblea Anci, Mastella: "sindaci sono gente del fare"

"Le prerogative dei sindaci riguardano il 'fare', come ad esempio la riqualificazione urbana e le infrastrutture delle città, sulle quali abbiamo recuperato molto terreno con il Pnrr. Dobbiamo sempre un po' litigare con i livelli istituzionali superiori come governo, regioni ed Europa, ma noi sindaci ci siamo. E saremo anche a Torino, dove eleggeremo il nostro nuovo presidente dell'Anci e avremo una grande e importante occasione per confrontarci e per ribadire la capacità attrattiva dell'Associazione". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in un video pubblicato sul sito dell'Anci nella rubrica 'Verso Torino', dibattito tematico tra i sindaci che saranno alla 41° Assemblea annuale dell'Anci (Lingotto Fiere, dal 20 al 22 novembre). "Oggi - spiega Mastella - i sindaci sono molto più rappresentativi di altri soggetti istituzionali e costituzionali per il loro rapporto con esigenze e bisogni del territorio. Una buona cosa, che però ci richiama anche a maggiore responsabilità. Sarà importante essere tutti insieme a Torino, per discutere, decidere del nostro futuro e del prosieguo delle nostre attività di confronto con gli altri livelli istituzionali".