Il campo largo di Chiavarino

Dicono che… si siano scatenati anche i più morigerati. Tra spettacoli e musica, è stata una inaugurazione in grande stile per One, il nuovo locale alla Rotonda del Valentino, che ieri ha riaperto i battenti dopo due anni di lavori e undici di incuria. Locale pieno su entrambi i piani, tra vip (pochi) e gli immancabili imbucati. Ad animare la serata due big come Fabio Rovazzi (“Andiamo a comandare”) ed Edoardo Mecca che ha introdotto il cantante con la voce dell’ex allenatore della Juventus Max Allegri, una delle sue imitazioni cult sui social.

Tra il pubblico anche i due assessori che hanno lavorato nelle ultime due amministrazioni prima all’assegnazione poi alla riapertura della struttura, immersa nel grande parco di Torino: a un tavolo c’era infatti Alberto Sacco – uno che di locali se ne intende – assessore al Commercio durante la giunta pentastellata di Chiara Appendino, a un altro il suo successore Paolo Chiavarino, da due anni al fianco del sindaco dem Stefano Lo Russo. Verso la fine della serata i due si sono intrattenuti qualche minuto assieme ai nuovi gestori. Avranno parlato di politica e campo largo tra Pd e M5s? Macché solo un brindisi di buon augurio!