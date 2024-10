Primo via libera dell'Ue per Ia nel pubblico proposta da Cirio

A Tampere, in Finlandia la commissione Econ del Comitato europeo delle regioni ha appena approvato la proposta di parere "Sfide e opportunità dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico" predisposta da Alberto Cirio, designato relatore su questo tema dal Comitato europeo delle Regioni, dove Cirio guida la delegazione italiana. "Ora il dossier passa alla Plenaria di Bruxelles dove a metà novembre sarà votato dai rappresentanti di tutti i Paesi europei. Continuiamo in questa sfida, che vede sempre più protagonista il nostro Piemonte in Europa" ha dichiarato il presidente. Il parere è frutto di un lavoro condiviso portato avanti nei mesi scorsi con una serie di interlocuzioni e incontri con diversi stakeholder, che sono stati invitati a fornire il proprio contributo rispetto al ruolo degli enti regionali e locali nella definizione e nell'attuazione delle nuove regole sull'Ia e nel contesto della doppia transizione verde e digitale, sull'utilizzo diffuso e sicuro della tecnologia nei processi interni delle pubbliche amministrazioni e sul ruolo che possono svolgere le Regioni, le Province e i Comuni nel garantire la formazione di personale pubblico, anche attraverso l'uso dei fondi europei. "L'obiettivo - ha spiegato Cirio - è attivare un meccanismo per la raccolta e la condivisione di strategie e linee guida sull'uso dell'Ia a livello locale e regionale, facilitando lo scambio di best practice e l'apprendimento reciproco, ma anche promuovere l'applicazione dell'Ia per nuovi usi industriali e per una migliore fornitura dei servizi pubblici, in particolare la sanità, che coinvolga appieno le autorità regionali e locali oltre a favorire la partecipazione attiva degli enti locali e regionali, per integrare le tecnologie legate all'intelligenza artificiale nelle strategie di pianificazione e sviluppo urbano e sfruttarne il potenziale predittivo per prevenire e gestire i disastri naturali". Alla sessione di Tampere, ha partecipato anche don Luca Peyron, coordinatore dell'apostolato digitale della Arcidiocesi di Torino.