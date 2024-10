Torino calcio, striscione al Filadelfia: "società senza obiettivo"

"Società senza un obiettivo: adesso basta, via tutti da Torino": è questo il testo dello striscione esposto nella notte dalla tifoseria organizzata granata all'esterno del Filadelfia. Nel mirino rimangono sempre il presidente del club di via Viotti, Urbano Cairo, e la dirigenza della società. Giusto pochi giorni fa, nella giornata di martedì, il patron del Toro si era presentato all'allenamento della squadra a porte chiuse per mostrare vicinanza e sostegno ai giocatori e al tecnico Paolo Vanoli.