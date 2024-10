Le Luci d'Artista si riaccendono da domani a Torino

Con due nuove installazioni, "Vr Man" di Andreas Angelidakis, in piazza Vittorio Veneto angolo lungo Po Cadorna, e "Scia'Mano" di Luigi Ontani, ai Giardini Sambuy lato via Roma, tornano a illuminarsi le Luci d'Artista. Il museo luminoso a cielo aperto di Torino, inaugura la sua 27/a edizione domani dalle 18, con la prima accensione delle 28 opere che, come da consuetudine, illumineranno le sere dell'autunno e dell'inverno torinese, ma con un calendario di iniziative che andrà anche oltre questo periodo. 'Volo dei numeri', l'opera-manifesto di Torino città dell'arte contemporanea, ideata da Mario Merz, si accende sulla Mole Antonelliana dopo essere stata completamente restaurata, mentre alcune delle luci storiche cambiano sede: 'Palomar' di Giulio Paolini da via Po torna dopo dieci anni in via Garibaldi, per la prima volta in largo Montebello arriva invece 'Ice Cream Light' di Vanessa Safavi in un'inedita configurazione, mentre 'Luì e l'arte di andare nel bosco' di Luigi Mainolfi trova nuovo spazio lungo via Carlo Alberto e al suo posto in via Lagrange si potrà ammirare 'Volo su…' di Francesco Casorati. L'inaugurazione di domani sarà ancora una volta itinerante, con partenza da piazza Vittorio, dove la banda della polizia locale intratterrà il pubblico in attesa che scenda il buio, per consentire l'accensione della prima nuova luce. Stesso copione al termine del tour con l'accensione della seconda nuova luce, alla presenza del Maestro Luigi Ontani.