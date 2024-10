Rossi (Pd), un piano strategico per riutilizzo beni confiscati

"Sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, nonostante l'impegno della regione su questo tema, ci sono ampi margini di miglioramento, perché solo il 20% circa dei beni presenti è attualmente riutilizzato contro il 50% della Regione Lombardia. Per questo la commissione, in uno spirito di massima collaborazione, ha messo in piedi un ciclo di audizioni e confronti". Lo afferma il presidente della commissione legalità del consiglio regionale, Domenico Rossi (Pd), al termine dell'audizione dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc). "E' stato un confronto costruttivo e interessante che merita ulteriori approfondimenti e per questo ascolteremo nuovamente l'Anbsc in commissione per entrare nel merito delle situazioni sui singoli territori. Da questo primo incontro sono emerse prassi e linee guida che potrebbero rivelarsi molto utili per potenziare i percorsi di riutilizzo", prosegue il presidente. "Da un lato - spiega Rossi - la necessità di stanziare maggiori risorse, su questo solleciteremo la Giunta a finanziare adeguatamente il bando per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie destinato ai Comuni, aumentando la percentuale di finanziamento regionale per i piccoli comuni, dall'altro la necessità di un maggiore coordinamento tra istituzioni: il modello potrebbe essere quello già attivo in Lombardia con un gruppo di lavoro che comprenda Anbsc, Regione e Anci. L'obiettivo potrebbe essere quello di arrivare ad avere un piano strategico di legislatura sul tema dei beni confiscati". I beni confiscati in Piemonte sono 1.036 si cui 827 in amministrazione Anbsc e 209 già destinati.