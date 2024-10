Diritto allo studio, Sciretti rieletto presidente dell'Andisu

Alessandro Ciro Sciretti, presidente uscente e attuale presidente d'Ente Regionale Diritto allo Studio Piemonte, è stato riconfermato all'unanimità dei votanti alla guida dell'Andisu, l'associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario. La conferma di Sciretti è arrivata durante il consiglio nazionale che si è svolto all'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Cuneo. Nell'occasione è stato rinnovato anche l'esecutivo nazionale. "Il consiglio nazionale Andisu - ha dichiarato Sciretti - ha rappresentato un'importante occasione di confronto e di sviluppo per le politiche universitarie italiane. Il mio rinnovato impegno per il settore parte dall'obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi e il supporto agli studenti su tutto il territorio nazionale". "In un contesto di sfide in continua evoluzione, l'Andisu - conclude Sciretti - si impegna a essere un attore attivo e propositivo, collaborando sempre più con istituzioni nazionali e gli enti locali per garantire un futuro migliore al nostro Paese e alla nostra futura classe dirigente".