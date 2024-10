Alessandria, il quartiere Cristo chiede più forze dell'ordine

Maggiore presenza delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza nel territorio. È l'appello che arriva dal quartiere Cristo di Alessandria, dove l'associazione Alessandria Sud e l'Associazione dei Commercianti, a nome dei residenti, sollecitano il potenziamento della caserma dei carabinieri di via Casalbagliano. "Ad oggi ci risulta che siano solo quattro gli operativi tra caserma e pattuglia, un numero a nostro giudizio non sufficiente per un territorio così vasto e che conta circa 28mila abitanti - spiega il presidente dell'Associazione Commercianti, Enzo Cirimele - In queste ultime settimane molti commercianti e cittadini ci hanno richiesto di avviare una raccolta firme per portare l'attuale stazione a pieno regime. Il tema sicurezza è un argomento molto sentito sia dai nostri commercianti che da tutti i cittadini e viene prima di tutto". "Nei nostri vari incontri tra associazioni più volte ci siamo chiesti come sia possibile che in comuni molto più piccoli il personale disponibile presso le varie caserme risulti più numeroso rispetto ad un quartiere che rappresenta il 30% della popolazione dell'intera città", dice Cirimele. "Ci sentiamo totalmente abbandonati - continua - Uno dei servizi che in passato è stato molto apprezzato dai commercianti e cittadini è quello del poliziotto e carabiniere di quartiere che molti anni fa era presente sul territorio. Purtroppo, quando viene chiamata la stazione del Cristo, spesso la pattuglia non può intervenire per mancanza di personale. Nulla da dire su quel poco personale presente che oltre ad avere un ottimo rapporto con il territorio, opera anche in emergenza", conclude Cirimele.