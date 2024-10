LA RICERCA

Torino è la città dell'auto: per tutti, non per i torinesi

Un retaggio che pesa come una condanna: nel Paese la prima capitale è ancora la one company town della Fiat, ma sotto la Mole prevale la voglia di chiudere con il secolo ferrigno. Altre le nuove vocazioni. Il punto di partenza per il futuro city brand

"Questo è solo l'inizio, esclama il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al termine della presentazione della prima puntata del City branding cittadino, che costerà 432mila euro alle casse del Comune, spalmati nei prossimi tre anni. Le puntate saranno ancora molte, per coinvolgere più stakeholder possibili (sperando di scucire anche qualche soldo) fino all'individuazione del brand della Città del futuro. Intanto, alla platea raccolta alla Casa Teatro Ragazzi, viene presentata l'analisi dell'Istituto Piepoli, che indaga la percezione della città tra torinesi, turisti, studenti universitari e cittadini del resto d'Italia, gli unici che ancora identificano Torino in primis come "la città dell'auto". Ed è proprio questa la parte più significativa della ricerca: per i torinesi la loro città non è più quella della Fiat, dismessi ormai definitivamente i panni della one company town del secolo ferrigno. Piuttosto è la città dell'architettura, della cultura, dell'università. Una Torino che diversifica le sue vocazioni e ormai guarda oltre il suo passato che resiste solo – come lettera scarlatta – nell'immaginario collettivo di chi sta fuori dalla cinta daziaria.

Per i torinesi è stupenda, per gli studenti ricca di verde, tranquilla ed elegante, mentre per i turisti vuol dire prima di tutto cibo, cucina e sport. Ognuno ha la sua idea, ma queste si allinenano quando si chiede di trovare i tasti dolenti: trasporti inefficienti e inquinamento, oltre al fastidio per il traffico congestionato.

La ricerca vola alto, o forse fa un volo pindarico: se Torino fosse un colore? Il blu e il verde, che secondo la psicologia richiamano l'equilibrio, spiega la sondaggista di Piepoli alla platea. La forma? Quadrata, che per la psicologia della Gestalt richiama la solidità. E se fosse un genere? Jazz e classica. Qui Marco Boglione, l'imprenditore di Robe di Kappa e invitato con altri stakeholder a fare brainstorming sul palco, sbotta: "È tutta roba vecchia. Torino è techno, come il Kappa Futur Festival", dice indicando il suo figlioccio Maurizio Vitale seduto in platea, che del festival è l'artefice. Sul palco si accomodano i dirigenti di Lavazza, Fiat, c'è anche l'ad della Juventus Maurizio Scanavino. A Lo Russo il compito di tirare le fila: "Dobbiamo ritrovare un'identità comune, quella in cui tutti si riconoscono e lo scopo di questo lavoro di squadra è di tirarla fuori insieme. E poi dobbiamo tornare a essere orgogliosi di Torino: nel 2006, con le Olimpiadi, da Barriera di Milano a Mirafiori tutti erano contenti di essere torinesi. Mio papà faceva il volontario con la giacca di Torino 2006, era felice come un bambino". Ed è forse proprio questo senso di appartenenza che il primo cittadino vuole ridestare anche attraverso gli studi legati al city branding.