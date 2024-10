Caso Sgarbi: chiuse indagini a Macerata, per Procura quadro è rubato

La Procura di Macerata ha chiuso le indagini nei confronti di Vittorio Sgarbi, indagato per riciclaggio di beni culturali, contraffazione di opere d'arte e autoriciclaggio di beni culturali. Le indagini del Reparto operativo dei Carabinieri Tutela patrimonio culturale, coordinati dalla Procura di Macerata, sono scattate a seguito di alcune dichiarazioni rese dall’ex restauratore bresciano della famiglia Cavallini-Sgarbi, inizialmente raccolte nell’ambito di un altro fascicolo processuale, che hanno determinato l’apertura di un nuovo versante d’indagine riguardante l’opera raffigurante "La cattura di San Pietro", attribuita al pittore senese Rutilio Manetti, ricevuta e restaurata dal libero professionista tra il 2015 e il 2016 su incarico di Vittorio Sgarbi. Dagli accertamenti preliminari i Carabinieri Tpc ipotizzavano che il dipinto potesse corrispondere a quello censito nella "Banca Dati delle opere d’arte illecitamente sottratte", in uso al Comando Carabinieri Tpc quale provento del furto commesso da ignoti il 14 febbraio 2013 in un castello di Buriasco (Torino) ai danni di un privato cittadino. Determinante è risultato l’esito della perquisizione eseguita a carico del critico d’arte, nel corso della quale è stata trovata l’opera del Manetti e anche la copia in 3d della medesima opera, procedendo anche al sequestro della cornice, del telaio e dei frammenti di tela lasciati dagli autori del furto presso il castello di Buriasco, elementi successivamente sottoposti all’attenzione del consulente tecnico. Dagli esami l’opera restaurata, confrontata con i frammenti di dipinto, le immagini acquisite agli atti processuali e censite nella Banca Dati Tpc, sarebbe risultata essere proprio quella rubata a Buriasco, sebbene il dipinto presentasse l’aggiunta nel tratto pittorico di una torcia nella parte in alto a sinistra della tela.