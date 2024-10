Torino, archiviate accuse per 65 di Extintion Rebellion

Sono state archiviate le accuse mosse a sessantacinque attivisti di Extintion Rebellion che lo scorso aprile, a Torino, avevano occupato la hall del grattacielo di Intesa San Paolo in occasione del meeting del G7 su clima, ambiente ed energia. Il provvedimento è stato chiesto dalla pm Valentina Sellaroli osservando che "nell'ottica di un equilibrato bilanciamento tra valori parimenti tutelati nell'ottica della costituzione, la libera e pacifica manifestazione delle proprie idee e la tutela dell'ordine pubblico anche ai fini della tutela della proprietà privata, va riconosciuto che non è stata infranta alcuna norma penale". La pm ha anche preso atto che "non furono arrecati danni a strutture o cose". Gli attivisti sono stati difesi dagli avvocati Marino Careglio e Gianluca Vitale.