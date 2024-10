Ordine dei medici di Torino, al voto oltre 18mila iscritti

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino rinnova le proprie cariche elettive per il mandato 2025-2028. Domenica 27, lunedì 28 e martedì 29 ottobre, dalle ore 9 alle ore 22, 18.457 iscritti sono chiamati al voto per eleggere i 15 componenti del Consiglio Direttivo dei Medici Chirurghi, i 7 componenti della Cao - Commissione Albo Odontoiatri e i 2 componenti effettivi più il supplente del Collegio dei Revisori dei Conti. I medici iscritti all'Ordine di Torino sono 16.892, gli odontoiatri 2.841, ma 1.276 di questi sono iscritti a entrambi gli albi. Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente in presenza, al seggio allestito nella sede dell'Ordine, in corso Francia 8, e avverranno con scheda elettronica, una per ciascun organo collegiale da eleggere. Non è ammessa la delega, gli iscritti devono presentarsi personalmente con un valido documento di identità. È possibile votare un'intera lista di candidati, selezionando sulla scheda la denominazione della lista prescelta, oppure singoli candidati, anche se appartenenti a liste diverse, selezionando uno o più nominativi.